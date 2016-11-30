Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Erdal Tosun’un Sarıyer Büyükdere’deki evi ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda ünlü isim sanatçının ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başsağlığına gelenler için ünlü sanatçının evinin bahçesine taziye çadırı kuruldu. Taziye ziyaretine ünlü sanatçının evine bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi. Ünlü sanatçı Tosun’un ailesi taziyeleri kabul etti. Tosun ailesine taziye ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, "Hiç konuşacak durumum yok gerçekten. Yarın tören yapacağız. Orada belki bir şeyler söylerim" dedi.

Taziye evine ziyaretler devam ediyor.

Murat Horoz