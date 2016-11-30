Diğer
Kategoriler

Erdal Tosun’un evine ziyaretçi akını

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Erdal Tosun’un evi ziyaretçi akınına uğradı. Taziye ziyaretine, ünlü sanatçının bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi.

Erdal Tosunun evine ziyaretçi akını

30 Kasım 2016 16:46
Erdal Tosun’un evine ziyaretçi akını - Tıkla İzle

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Erdal Tosun’un Sarıyer Büyükdere’deki evi ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda ünlü isim sanatçının ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başsağlığına gelenler için ünlü sanatçının evinin bahçesine taziye çadırı kuruldu. Taziye ziyaretine ünlü sanatçının evine bir dönem "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşları Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ başta olmak üzere birçok sanatçı geldi. Ünlü sanatçı Tosun’un ailesi taziyeleri kabul etti. Tosun ailesine taziye ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, "Hiç konuşacak durumum yok gerçekten. Yarın tören yapacağız. Orada belki bir şeyler söylerim" dedi.

Taziye evine ziyaretler devam ediyor.

Murat Horoz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç