Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücü adliyeye sek edildi - Tıkla İzle

Sarıyer’de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Nihat Şaki, ünlü sanatçı Erdal Tosun’un kullandığı araca çarpmıştı. Erdal Tosun olay yerinde hayatını kaybederken hafif yaralanan Nihat Şaki tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Şaki, Maslak’ta bulunan polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Burada ifadesi alınan Şaki, bu sabah saat 10.00 sıralarında karakoldan çıkartılarak Kağıthane Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından Şaki adliyeye sevk edildi.