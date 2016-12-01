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Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücü adliyeye sek edildi

İstanbul Sarıyer’de ünlü sanatçı Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne sebep olan Nihat Şaki adliyeye sevk edildi.

Erdal Tosunun ölümüne neden olan sürücü adliyeye sek edildi

01 Aralık 2016 11:31
Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücü adliyeye sek edildi - Tıkla İzle

Sarıyer’de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Nihat Şaki, ünlü sanatçı Erdal Tosun’un kullandığı araca çarpmıştı. Erdal Tosun olay yerinde hayatını kaybederken hafif yaralanan Nihat Şaki tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Şaki, Maslak’ta bulunan polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Burada ifadesi alınan Şaki, bu sabah saat 10.00 sıralarında karakoldan çıkartılarak Kağıthane Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından Şaki adliyeye sevk edildi.

Etiketler: erdal tosun


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