Sanatçı Erdal Tosun’a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan şoför Nihat Şaki'ye, mahkeme heyeti ve uzman bilirkişi nezaretinde olay yerinde…

Sanatçı Erdal Tosun’a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şoför Nihat Şaki, “Kaza tamamen havanın yağmurlu olması ve yolda su birikintisi…