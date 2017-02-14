Ünlü sanatçı Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü Nihat Şaki’nin tahliyesine karar verildi.
Ünlü sanatçı Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü Nihat Şaki’nin tahliyesine karar verildi.
Sanatçı Erdal Tosun’a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan şoför Nihat Şaki'ye, mahkeme heyeti ve uzman bilirkişi nezaretinde olay yerinde…
Sanatçı Erdal Tosun’a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şoför Nihat Şaki, “Kaza tamamen havanın yağmurlu olması ve yolda su birikintisi…
Böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girmek için yolda giderken İstanbul Sarıyer’de trafik kazasına kurban giden usta oyuncu Erdal Tosun'un kızının böbreğini almak…
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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