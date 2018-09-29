Erdek'te alabora olan teknede 1 kişi öldü

Edinilen bilgilere göre, ikamet ettikleri Gönen ilçesinden Erdek'in Düzler Sahili'ne gelen Hasan Kulbay, Semih Tümen ve Mustafa Salih Tümen yapılan tropik fırtına uyarıları nedeniyle sahilde bulunan teknelerini güvenli bir alana çekmek istedi. Bu esnada denizin sakin olduğunu gören şahıslar tekneye binerek denize açıldı. Deniz üzerindeyken teknelerinin baş kısmından su almakta olduğunu gören şahıslar panikledi. Kısa sürede alabora olan tekneden denize düşen üç kişiyi fark eden vatandaşlar şahısları kurtarmak istedi.

Denizde kurtarılmayı bekleyen şahıslardan Hasan Kulbay yaşı küçük olan Mustafa Salih Tümen'i omzuna alarak kurtarılıncaya kadar hayatta kalmasını sağladı. Vatandaşlar şahısları karaya çıkardıklarında olay yerinden tesadüfen geçen bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Bu esnada sağlık ekiplerine haber verildi. Şahıslardan baba Semih Tümen ve oğlu Mustafa Salih Tümen yaralı halde kurtulurken Hasan Kulbay (40) ise hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Hasan Kulbay'ın Gönen'de sigortacılık mesleğinde çalıştığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşar Mehmet Akif Ertan - Hüseyin Efe