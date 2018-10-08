Erdek'te zeytin hasadı başladı

Zeytin üreticisi Mehmet Selam, “yeşil altın” olarak bilinen zeytin hasadının zeytin kararana kadar aralıksız devam ettiğini belirtti. Zeytinleri kararmadan toplayıp, yeşil çizik ve kırmalık zeytin olarak işleyerek değerlendirdiğini ifade eden Selam, bunları tek tek kırarak, bidonlara doldurup, olgunlaşan zeytini halka arz ettiğini dile getirdi.

Zeytincilik mesleğinin çok meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Selam, “Budaması, toprağın sürülmesi, ağaçların ve meyvenin ilaçlanması hep masraf gerektiriyor. Zeytin ağacında çiçek gözüküyor, bu yıl iyi ürün alırız derken bir bakıyorsunuz zeytin çiçekleri tomurcuk durumuna gelinceye kadar dökülmüş. Kalan zeytin meyvesinin olgunlaşması aşamasında bu kez sinek vuruyor, mantar oluşuyor. Bu aşamada elinizde kalan zeytine bakıyorsunuz, getirdiği gelir, gideri karşılamıyor. Ben de kendi zeytinimi işleyip piyasaya arz ediyorum. Topladığım zeytinleri elekten geçirip 4 boya ayırıyorum. Birinci boy 15, ikinci boy 13, üçüncü boy 10, dördüncü boy ise 8 liradan satıyoruz. Çizme ve kırma diye tabir ettiğimiz yeşil yemeklik zeytini işleyip satışa sunuyoruz” diye konuştu.



Bu yılki zeytinyağı fiyatı hakkında da bilgi veren Selam, bugün itibari ile erken hasat zeytinyağının litre fiyatının 30 lira olduğunu bildirdi.Yaşar Mehmet Akif Ertan