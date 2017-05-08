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Erdem Kınay müzik listelerini salladı

Türkiye’nin en iyi aranjörleri arasında yer alan Erdem Kınay’ın genç sanatçı Yılmaz Taner ile yaptığı ‘Şahane’ isimli parçası müzik listelerinde en çok istek alan şarkılar arasında yer aldı.

Erdem Kınay müzik listelerini salladı

08 Mayıs 2017 19:00

Uzun süredir müzik piyasası içinde yer alan ve birçok ünlü isme besteleriyle hayat veren Kınay, bu defa genç ve yetenekli sanatçı Yılmaz Taner ile “Şahane” isimli şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı, daha ilk günden sosyal medya platformlarında ünlülerin de aralarında olduğu birçok kişi tarafından paylaşılırken, müzik kanallarında da en çok istek alan parçalar arasında yerini aldı. Kınay, şarkının klibi için de Yılmaz Taner ile kamera karşısına geçti. Klipte ayrıca Erdem Kınay’a oyuncu İpek Elban eşlik etti. Murat Joker yönetmenliğinde Ümraniye Film Platolarında çekilen klip müzik kanallarındaki yerini aldı.

Erdem Kınay ile çalışmaya devam eden genç sanatçı Yılmaz Taner de önümüzdeki aylarda kendi iddialı şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıkacak.

Etiketler: Erdem Kınay, şahane


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