Diğer
Kategoriler

Erdem Yener, Güldür Güldür'den ayrıldı

Güldür Güldür ekibiin sevilen ismi Erdem Yener, yeni sezonda 'Güldür Güldür Show' kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Erdem Yener, Güldür Güldürden ayrıldı

20 Ekim 2016 09:22

Güldür Güldür kadrosunda yaprak dökümü yaşanıyor. Erdem Yener yeni sezon Güldür Güldür bölümlerinde olmayacak. Başarılı oyuncu, yeni sezonda 'Güldür Güldür Show' kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

"HER ŞEYİN BİR SONU VAR"

Konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yapan oyuncu yeni albümüne zaman ayırmak için ekipten ayrılacağını belirterek, "Yeni sezonda Güldür Güldür Sshow ekibinde yer almayacağımı sizlerle paylaşmak isterim. harika zamanlar geçirdik birlikte tv ile milyonlarca, turnelerle on binlerce seyirciyle buluştuk. çok güldürdük, bi o kadar da güldük. her güzel şeyin bir sonu var ve benim için o son da geldi. Çıkacak olan albümüme hak ettiği mesaiyi ve konsantrasyonu sağlayabilmek adına aldığım bu karara saygı duyan ve destekleyen başta Necati Akpınar olmak üzere tüm BKM yönetimine teşekkür ederim. BKM benim için hep "bizim dükkan" oldu. bu güzel aile/dost ilişkisi için de ayrıca teşekkür ederim. Kardeşten öteye geçmeyi başarmış 40'ın üzerinde emektar, çalışkan ve yetenek abidesi ekip arkadaşlarım ise her zaman yanlarında olduğumu bilirler. Yeni sezonda onlara da başarılar dilerim. hepinizi seviyorum" dedi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!