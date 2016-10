Güldür Güldür kadrosunda yaprak dökümü yaşanıyor. Erdem Yener yeni sezon Güldür Güldür bölümlerinde olmayacak. Başarılı oyuncu, yeni sezonda 'Güldür Güldür Show' kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

"HER ŞEYİN BİR SONU VAR"

Konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yapan oyuncu yeni albümüne zaman ayırmak için ekipten ayrılacağını belirterek, "Yeni sezonda Güldür Güldür Sshow ekibinde yer almayacağımı sizlerle paylaşmak isterim. harika zamanlar geçirdik birlikte tv ile milyonlarca, turnelerle on binlerce seyirciyle buluştuk. çok güldürdük, bi o kadar da güldük. her güzel şeyin bir sonu var ve benim için o son da geldi. Çıkacak olan albümüme hak ettiği mesaiyi ve konsantrasyonu sağlayabilmek adına aldığım bu karara saygı duyan ve destekleyen başta Necati Akpınar olmak üzere tüm BKM yönetimine teşekkür ederim. BKM benim için hep "bizim dükkan" oldu. bu güzel aile/dost ilişkisi için de ayrıca teşekkür ederim. Kardeşten öteye geçmeyi başarmış 40'ın üzerinde emektar, çalışkan ve yetenek abidesi ekip arkadaşlarım ise her zaman yanlarında olduğumu bilirler. Yeni sezonda onlara da başarılar dilerim. hepinizi seviyorum" dedi.