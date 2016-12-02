Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Erdemir eski genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi, MESS Başkanvekili Oğuz Nuri Özgen, Ankara'daki ikametinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından evinde arama yapılan Özgen'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği ifade edildi. Aynı operasyon kapsamında sabah saatlerinde Erdemir’de çalışan ve aralarında mühendis, formen, güvenlik görevlisi ve işçilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Vedat Kılıç

