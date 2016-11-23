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Erdemir işçisinden sözleşme eylemi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türk Metal Sendikası ile ERDEMİR arasında anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında alınan grev kararı ile birlikte işçiler iş çıkışında eylem yaptı.

Erdemir işçisinden sözleşme eylemi

23 Kasım 2016 22:11

Ereğli Demir ve çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) çalışan yaklaşık 4 bin 700 işçiyi kapsamayan 26. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 5. oturumunda masada anlaşma sağlanamamış ve Türk Metal Sendikası yönetimi Pazartesi itibari ile grev kararı almıştı. Alınan kararın ardından bugün 08.30-16.30 vardiyasında çalışan yaklaşık 3 bin işçi iş çıkışı eylem yaptı. İşçilere eşleri çocukları ile birlikte Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, MHP İlçe Başkanı Talat Şeker de destek verdi. İşçiler "Türk Metal nerede biz oradayız”, “İşveren şaşırma, sabrımızı taşırma, sloganları attı.
Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, en iyi sözleşmenin masada biten sözleşme olduğunu söyledi. Ercan, “Gelin masada pazarlık edin. Gelin Türk Metal’in elini havada bırakmayın. Sizi şampiyon yapan işçi burada. Cevheri demire, demiri çeliğe dönüştüren, çeliği nakış gibi işleyen o işçiler burada. Hepinize helal olsun" dedi.

İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından eylem sırasında geniş güvenlik önlemi alınırken, işçiler yapılan konuşmanın ardından eş ve çocukları ile birlikte alandan ayrıldı. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: Erdemir işçisi


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