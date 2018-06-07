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Erdemir’in yeni Genel Müdürü Salih Cem Oral oldu

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde 25 yıldır çeşitli görevlerde bulunan, Nisan 2018’den itibaren de Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Salih Cem Oral, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) yeni genel müdürü oldu.

Erdemirin yeni Genel Müdürü Salih Cem Oral oldu

07 Haziran 2018 12:28

2006 yılından bu yana OYAK Grubu'nda önemli pozisyonlarda görev alan, 2013’ten bu yana da Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) genel müdürlüğünü yürüten Sedat Orhan, 6 Haziran 2018 tarihi itibariyle görevini Salih Cem Oral’a devretti. 

Salih Cem Oral kimdir? 

Erdemir’in yeni Genel Müdürü Salih Cem Oral, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1993 yılında İsdemir Yüksek Fırınlar İşletme Mühendisi olarak başlayan Oral, İsdemir’de 1995-2007 yılları arasında İsdemir Yüksek Fırın İşletme Başmühendisi, 2007-2013 yılları arasında Yüksek Fırınlar Müdürü, 2013-2017 yılları arasında Demir Üretim Direktörü ve 2017-2018 yılları arasında İsdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2018’den bu yana Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığını sürdüren Salih Cem Oral, haziran ayı itibariyle Erdemir Genel Müdürü olarak görevine başladı.  

 

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