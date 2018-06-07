Erdemir’in yeni Genel Müdürü Salih Cem Oral oldu

2006 yılından bu yana OYAK Grubu'nda önemli pozisyonlarda görev alan, 2013’ten bu yana da Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) genel müdürlüğünü yürüten Sedat Orhan, 6 Haziran 2018 tarihi itibariyle görevini Salih Cem Oral’a devretti.

Salih Cem Oral kimdir?

Erdemir’in yeni Genel Müdürü Salih Cem Oral, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1993 yılında İsdemir Yüksek Fırınlar İşletme Mühendisi olarak başlayan Oral, İsdemir’de 1995-2007 yılları arasında İsdemir Yüksek Fırın İşletme Başmühendisi, 2007-2013 yılları arasında Yüksek Fırınlar Müdürü, 2013-2017 yılları arasında Demir Üretim Direktörü ve 2017-2018 yılları arasında İsdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2018’den bu yana Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığını sürdüren Salih Cem Oral, haziran ayı itibariyle Erdemir Genel Müdürü olarak görevine başladı.