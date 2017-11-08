Erdemli Yöneticiler Akademisi, Akıncı Üssü Davası nöbetinde

Erdemli Yöneticiler Akademisi, FETÖ Akıncı Üssü davalarının görüldüğü Sincan Yenikent Adliyesi'nde Ankara 15 Temmuz Platformu adına bugün nöbeti devralarak davaları takip etti.

Çıkışta basın açıklaması yapan Erdemli Yöneticiler Akademisi Genel Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Sincan'da duruşması yapılan Akıncı Üssü, Çatı Davası, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer davaları takip etmek üzere Ankara Sivil Toplum Platformu çerçevesinde EYAD Genel Başkanlığı ve Dernek üyeleri olarak; aynı zamanda AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatı olarak hep beraber buradayız, davaları izliyoruz. Şunu net olarak ifade edelim. Davaların çok sağlıklı ve hiç ara vermeden, Avrupa ülkelerindeki hukuki zeminden daha iyi bir şekilde işleyen bir mahkeme süreçlerini hep beraber izliyoruz. İnanıyoruz ki hiçbir şekilde tereddüt etmeden hem hakimlerimiz hem savcılarımız ve mahkemedeki heyetimiz duruşmaları sağlıklı bir şekilde yürütüyorlar ve 2018 yılı içerisinde de bu duruşmaların tamamlanıp, hak edenlerin cezasını alacağını görüyoruz. FETÖ davaları ülkemiz açısından son derece önemli. 15 Temmuz'da yaşanan o geceki travmayı, ülkeye karşı baş kaldıranların yapmış oldukları bu eylemlerin ve girişimlerin hak ettikleri cezayı alacaklarını inanıyoruz” dedi.

