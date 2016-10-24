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Erdemli’de PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, sahte hesap kullanarak sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 10 kişiden 7’si, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Erdemlide PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi yakalandı

24 Ekim 2016 10:45

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde bazı kişilerin sosyal medya aracılığı ile sahte hesap kullanarak “PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak” suçuna karıştığı tespit edilen şüpheliler hakkında 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Elvanlı ve Kargıpınarı mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, F.K., F.Ö., S.E., M.K., F.D., T.Y. ve A.K. isimli 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. 

Etiketler: PKK propagandası


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