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Erdoğan: '2017 yılına girmeden serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “2017 yılına girmeden serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyoruz”dedi.

Erdoğan: 2017 yılına girmeden serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyoruz

17 Kasım 2016 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad’taki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile önce başbaşa ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Şerif daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’in daveti üzerine geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan Şerif ile yaptığı görüşmelerin faydalı olduğunu dile getirdi. Pakistan ile ilişkilerin 14 yıldır artarak devam dayanışma içinde geliştiğine değinen Erdoğan, başbakanlık döneminde tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey çalışmalarıyla 5 yıllık süre içinde yaklaşık 51 anlaşma ve belgenin imzalandığını hatırlattı. Konseyin 5’inci toplantısına kısa zaman içinde Türkiye’nin ev sahipliğini bildiren Erdoğan, “Aramızda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bir çok çalışmalar devam ediyor. Bütün bu çalışmaların yanında savunma alanında olsun, sağlık alanında olsun, enerji alanında olsun kaydettiğimiz birçok gelişme var. Değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi 2017 yılına girmeden serbest ticaret anlaşmasını tamamlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Bölgesel ve küresel konuların, Keşmir konusunda son dönemdeki gelişmelerin ele alındığını aktaran Erdoğan, “Keşmirli kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve kontrol hattında artan gerilim göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Kontrol hattındaki gerilimi ve can kayıplarını endişe ile izliyoruz. Keşmir sorunun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yolu ile, ilgili BM kararları çerçevesinde Keşmir halkının talepleri dikkate alınarak çözüme kavuşturulması gerekiyor. Biz de ülke olarak, aynı zaman İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan arasındaki işbirliğinin de gelişmesini arzu ediyoruz. 2007 yılında başbakanlığım dönemimde başlattığımız Türkiye, Afganistan, Pakistan üçlü zirve süreci bu noktada çok önemlidir. Zirvenin meyvelerini verdiğini ve ikili ülke arasında diyalog mekanizmalarının kurulduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Pakistan ve Afganistan’ın işbirliği her iki ülkeyi etkileyen terör belasının çözümü konusunda olmazda olmazdır” olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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