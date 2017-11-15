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Erdoğan: 2019’u kadınlar sırtlayacak

Yenilenme harekâtı kapsamında yeni dönemde kadınlara daha çok ağırlık verilmesini isteyen ve kongrelerde yeni yönetimlerin en az yüzde 30’unun kadın üyelerden seçilmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Erdoğan: 2019u kadınlar sırtlayacak

15 Kasım 2017 07:36

Erdoğan, 2019 hedeflerinin yakalanması için kadınlara önemli görevler düştüğü belirterek “Siyaset toplumun yarısı ile yürütülecek bir iş değildir. Kadın Kolları önemli bir gücümüz. Bugün hiçbir siyasi partide böyle bir güç yok. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı ülkemizin en büyük kadın hareketidir” dedi.

“Kadın Kollarımızın partimizi 2019’a da en güzel şekilde sırtlayacağına inanıyorum” diyen Erdoğan, hizmetlerin sayısı kadar niteliğine de vurgu yaparak, “Kemiyet ile keyfiyeti mecz etmeliyiz” ifadesini kullandı.
Bu arada Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 83. yıl dönümü olan 5 Aralık’ta AK Parti Kadın Kolları önemli bir organizasyona imza atıyor. 5 Aralık’ta yapılması planlanan şurada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bir konuşma yapması bekleniyor. 

İsmail Sonsuz - Türkiye

 

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