Erdoğan: 2019’u kadınlar sırtlayacak

Erdoğan, 2019 hedeflerinin yakalanması için kadınlara önemli görevler düştüğü belirterek “Siyaset toplumun yarısı ile yürütülecek bir iş değildir. Kadın Kolları önemli bir gücümüz. Bugün hiçbir siyasi partide böyle bir güç yok. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı ülkemizin en büyük kadın hareketidir” dedi.

“Kadın Kollarımızın partimizi 2019’a da en güzel şekilde sırtlayacağına inanıyorum” diyen Erdoğan, hizmetlerin sayısı kadar niteliğine de vurgu yaparak, “Kemiyet ile keyfiyeti mecz etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Bu arada Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının tanınmasının 83. yıl dönümü olan 5 Aralık’ta AK Parti Kadın Kolları önemli bir organizasyona imza atıyor. 5 Aralık’ta yapılması planlanan şurada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

İsmail Sonsuz - Türkiye