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Erdoğan: '3213 terörist etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamasında etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 213'e yükseldiğini bildirdi.

Erdoğan: 3213 terörist etkisiz hale getirildi

10 Mart 2018 14:07

 Mersin'de partisinin ilk kongresinde harekâta ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun başından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 213'e yükseldiğini ifade etti. 

Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 olduğunu da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şuan itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin’e. İnşallah Afrin’e girdik, giriyoruz. Daha önce bu kahramanlarımız gizlendikleri dağları dar etmişlerdi. Cerablus’tan, El Bab’a olan bölgeyi mezar etmişlerdi. Burada da bu süreç bitince orada yaşayan kardeşlerimiz topraklarına geri dönecekler. 15 Temmuz gecesi milletimiz dünyanın en gelişmiş savaş araçlarını durdurabileceğini göstermiştir. Kahraman evlatlarımız destan yazıyorlar. Şuana kadar 900 kilometre kareye varan alan teröristlerden temizlendi. Güvenlik güçlerimiz arkasında kim olursa olsun karşısına çıkanı nasıl yok ettiğini ortaya koydu. Biz askerimizle iftihar ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi, evlatlarımızı korusun. Bizim Suriye’de tek bir amacımız var. Oda sınırlarımız boyunca terör örgütünü sınırlarımızdan söküp atmak. Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır. Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan tek ülkedir. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Biz hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli gelecek istiyoruz. Yaptığımız bu. Suriye’de onların neyi amaçladığını biliyoruz ve üzerine gideceğiz. Kimse bize yanlış bakmasın. Eğer yanlış bakarlarsa 2 parmağımız onların 2 gözünde olur. Bunlar zannettiler ki PYD denilen örgüt, biz en doğudan en batıya ilerleyelim Türkiye sadece laf eder. O Türkiye eskide kaldı. Bugün başka bir Türkiye var."  

 

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