Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Erdoğan, 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’na katılacak

Erdoğan, 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’na katılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5'inci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 8 Kasım’da gerçekleştirilecek.


05 Kasım 2016 12:54

5'inci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve ilgili bakanların katılımıyla 8 Kasım 2016 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. 1.6 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın sorunlarına yönelik strateji ve politikaları belirlemek amacıyla düzenlenen Şura’da; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve 81 ilden esnaf ve sanatkârlar bir araya gelecek. Saat 15.00’da başlayacak Şura’nın kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Ardından toplanacak olan Şura Genel Kurul Toplantısı’nda, esnaf ve sanatkârların gelişmesi ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik olarak mevzuat, kredi ve finansman, mesleki eğitim, vergi, sosyal güvenlik ve yenilikçilik alanlarında önemli kararların alınması bekleniyor.

Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek.  

Etiketler: Esnaf ve Sanatkârlar Şurası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!