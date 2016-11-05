5'inci Esnaf ve Sanatkarlar Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve ilgili bakanların katılımıyla 8 Kasım 2016 tarihinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek. 1.6 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın sorunlarına yönelik strateji ve politikaları belirlemek amacıyla düzenlenen Şura’da; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve 81 ilden esnaf ve sanatkârlar bir araya gelecek. Saat 15.00’da başlayacak Şura’nın kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Ardından toplanacak olan Şura Genel Kurul Toplantısı’nda, esnaf ve sanatkârların gelişmesi ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik olarak mevzuat, kredi ve finansman, mesleki eğitim, vergi, sosyal güvenlik ve yenilikçilik alanlarında önemli kararların alınması bekleniyor.

Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla hayata geçirilecek.