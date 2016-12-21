Doğu Halep'in Katırcı Mahallesi'nde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma Alabed, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapmıştı. Babasının da Halep’in bombardımanı sırasında yaralandığını Twitter üzerinden duyurarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na yardım çağrısında bulunan Bana’ya Bakan Çavuşoğlu, kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte kendisini ve ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti. Esed rejimi ve İran destekli milislerin saldırıları altında bulunan Halep'ten Türkiye’nin girişimleri sonucu ailesi ile birlikte İdlip’e tahliye edilen Bana ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara’ya davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bana'yı ve ailesini Beştepe Külliyesi'nde kabul etti.