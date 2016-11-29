Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin AB defterini henüz kapatmadığını vurgulayarak, “Ama karşımızdaki fotoğraf şimdilik bu konuda olumlu yönde beklentilere kapılmamıza izin vermiyor. Türkiye’nin önünde daima çok fazla alternatif mevcuttur. Bu alternatiflerden herhangi birisini değerlendirmek suretiyle biz yolumuza devam ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7. Boğaziçi Zirvesi’ne katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle Avrupa ve Asya ve Afrika merkezli her oluşumun bir parçası olduğunu belirterek, “AB maalesef bu açık gerçeği göremediği için tam üyelik müzakerelerimizi yokuşa sürmekte ısrar etmiştir. 53 yıl bu ülkeyi kapısında bekleten bir AB var. Söylüyorum. Sen bulunmaz hint kumaşı değilsin. Biz öyle de böyle de bu 53 yılı sürdürdük. Dünyada birçok ülkelere baskılar yaptınız. Ne oldu bitirdiniz mi. Evelallah Türkiye’yi bitiremezsiniz. Biz kendimize de dostlarımıza da inanıyoruz. Bugün çalıştığımızın iki katı çalışırız, Evelallah dünyayı dolaşırken daha fazla dolaşırız asla boyun eğmeyiz. Bize öyle ideoloji dayatmalarla boyun eğdirmeye çalışanlar kusura bakmasın. Türkiye o ülkelerden bir ülke değil. Siz 100 kişi 300 mülteciye bakamazken bu ülke kendi sermayesinden 3 milyon mülteciyi barındırıyoruz” diye konuştu.

“AB defterini henüz kapatmadık ama”

Avrupa Parlamentosunun Türkiye’nin AB müzakereleri sürecine ilişkin kararını da eleştiren Erdoğan, “Türkiye’nin AB tarafından bu şekilde tahkir edilmesi bizi üzmüştür. Buna rağmen şu anda AB defterini henüz kapatmış değiliz ama karşımızdaki fotoğraf şimdilik bu konuda olumu yönde beklentilere kapılmamıza izin vermiyor. Şunu da kimse unutmasın. Türkiye’nin önünde daima çok fazla alternatif mevcuttur. Bu alternatiflerden herhangi birisini değerlendirmek suretiyle biz yolumuza devam ederiz. Burada ifade etmeyi doğru bulmuyorum ama biz bu alternatiflerle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Orada şehit kanı var, neyi veriyorsun”

Kıbrıs görüşmeleri konusunda yaşanan tıkanıklığa da değinen Erdoğan, “Aylardır orada da yapılan görüşmeler var. Sürekli oyalama oyalama. Taktik bu. ‘Siz Kıbrıs’ı tamamen bize verin hiçbir şeye karışmayın’ Orada bu kadar şehit kanı var neyi veriyorsun. Daha da ileri gidiyorum. Utanmadan sıkılmadan AB toplantılarına Kıbrıs adasının tamamının içinde yer aldığı bayrakla geliyorlar. Sizin böyle bir bayrağınız olamaz ki ya. Burada KKTC var. Sen Güney Kıbrıs yönetimisin. Kuzeyde de Türk Cumhuriyeti var bunu göreceksin, bu da bir saygısızlık. Geçenlerde Yunanistan başbakanı da aradı. ‘İkili görüşme yapalım’ dediler. Bütün bunlar konuşuluyor ama artık bu işin çok uzatılmaması lazım. Bu yılın sonuna kadar bu konuda bir yere varılması lazım. Ama ‘bu topraklar tamamen bizde olacak’ olursa bu yürümez. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış, bunların yaptığı bu” ifadelerini kullandı.

7.Boğaziçi Zirvesi açılış konuşmasını yapan Uluslararası İş Birliği Platformu(UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil de, “Bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladığımız Zirve’ye ilginin her geçen yıl artması bizleri gururlandırıyor. Bu yıl da İngiltere, Çin, Suudi Arabistan, Fas, Kıbrıs, Katar, Pakistan, İspanya gibi 70 ülkeden çok önemli isimleri ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlerin katılımlarıyla, küresel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve sosyal sorunlara daha efektif ve kalıcı çözümler üretmek için ortaklıkları ve işbirliklerini güçlendirmek en büyük hedefimiz” dedi.

Doğan Can Cesur - Murat Ergin