Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi’ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada Türkiye’nin Suriye’de yaptığı operasyona değinen Erdoğan, "Şurada Suriye ile ilgili olarak yaşadıklarımız var ve bizler sürekli sabrettik. Sürekli bize Suriye tarafından roketler atıldı. Yüzlerce şehidimiz oldu. En sonunda 14 yaşında bir çocuk Arjantinli futbolcu Messi’nin formasını giyerek üzerine bomba bağlayıp bir kına törenine çocuğu gönderip orada patlatmak suretiyle 56 kardeşimiz şehit oldu. Bu insanları ziyaret ettiğimde o çocukların halini gördüğümde çocuk ayağının koptuğunun bile farkında değil. Şimdi bütün bu tabloyu gördüğünde milletin sorumluluğunu almış, dünyaya karşı milletinin temsili üstlenmiş bir insan olarak hala durabilir misiniz? Dedik ki artık durmayacağız, artık ılımlı muhaliflerle birlikte ÖSO ile birlikte biz Suriye’ye gireceğiz. Bizim Suriye’ye olan sınırımız 911 kilometre. Fakat Suriye ile yakından uzaktan alakası olmayanların Suriye’ye girmesi hak, bize gelince ‘sizi katil Esed çağırmadı ki nasıl gidersiniz’ diyorlar. Kusura bakmayın gideriz. Eğer biz terör tehdidi altındaysak gideriz. Bunun hukukta tabirlerini siz daha iyi bilirsiniz. Ve girdik. Önce Cerablus’tan başladık, oradan çıkmış olan halk biz temizleyince geri dönmeye başladı. DEAŞ oradan gitti. Arkadan Rai’ye girdik, orası da boşaldı. Şimdi de bu gece itibariyle Dabık da DEAŞ’ten temizlendi. Türkiye’den oraya insan götürmüyoruz, oraların kendi insanı oralara yerleşiyor, farkımız bu" diye konuştu.

"NATO ORTAĞIN İLE HAREKET ETMEYECEKSİN, TERÖR ÖRGÜTÜ İLE HAREKET EDECEKSİN"

ABD’nin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Erdoğan, "Biz koalisyon güçlerine şunu söylüyoruz. Siz Münbiç’te bir söz verdiniz. Sayın Başkan ile görüştük. ‘Kesinlikle oraya PYD VE YPG girmeyecek’ dediler. PYD bir terör örgütüdür. Türkiye’deki PKK’nın uzantısı bir terör örgütüdür. Buraya girmeyecekse verdiğiniz sözde durun. Yüzde 95’i buranın Arap. Sözlerinde durmadılar ve buraya PYD ve YPG’yi soktular. Biz de onlar sözünde durmayınca gereğini yaptık ve yapıyoruz. Bu sabah bile kendilerine bu iletildi. Orayı PYD ve YPG’den temizlemezseniz, sizinle ortak hareket edemeyiz. NATO’da stratejik iki ortağız sen bizimle hareket etmeyeceksin, terör örgütü ile hareket edeceksin. Bunun akılla mantıkla izahı var mı. Hukuk çiğneniyor ve bundan dolayı da adaletin olmadığı yerde zulüm olur ve zulüm oluyor" şeklinde konuştu.

"15 YIL ÖNCE SADDAM BUNLARA ‘GEL’ Mİ DEDİ"

Sabah saatlerinde başlayan Musul operasyonunu da değerlendiren Erdoğan, "Musul’da operasyonlar devam ediyor. ‘Türkiye Musul’a girmesin’ diyorlar. Nasıl girmeyelim. 350 kilometre sınırım var benim. Bu sınırdan tehdit altındayım. 911 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak sınırı. Hiç alakası olmayanlar giriyor, neymiş ‘Bağdat olana gel’ demiş. Gel demedikleri zaman Irak’a gelenlere niye hayır demediniz. 15 sene önce Saddam ‘gel’ mi dedi bunlara. Ama girdiler. Orada kan gövdeyi nasıl götürdü, milyonu aşkın insan öldü. Şimdi sizler hukukçular olarak inanıyorum ki hukukun dili ile konuşan insanlarsınız. Böylece konuşan insanlar olmaya devam edersek hak yerini bulur. Bir hukuk var. Onun yazılısı yoktur ama bir de yasalar vardır ki o yasaları da güçlüler istediği gibi yazar, atı oynatırlar" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONDA DA OLACAĞIZ, MASADA DA OLACAĞIZ"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın şu anda Amerika’da olduğunu ve muhatabına Türkiye’nin Musul operasyonu ile ilgili görüşlerini anlattığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"1 saat kadar önce görüştüm kendisiyle. Ne gibi adımlar atıyoruz, ne yapacağız bunları konuştuk. Kendilerine aynısını söyledik. Türkiye’nin olmadığı bir operasyondan doğabilecek neticelerden sorumlu değiliz. Biz operasyonda da olacağız, masada da olacağız. Bunun dışında kalmamız mümkün değil. Orada bizim için bir tarih yatıyor. Musul’da kardeşlerimiz var. Aynı şekilde kuzeye doğru gittikçe zaten orada akrabalar var. Burada kesinlikle duyarsız olmamız mümkün değil. ‘Başika’dan çıkın’ diyorlar. Kimse bizden Başika’dan çıkmamızı beklemesin. Biz Başika’dayız ve oradaki DEAŞ terör örgütüne karşı her türlü operasyonları bugüne kadar yaptık. DEAŞ ile orada en onurlu mücadele veren biziz. Mesele terör örgütü ile mücadele ise başından beri Başika kampında mücadele veren biziz. Musul’daki kardeşlerimizi Başika kampında eğiten biziz. Aynı şekilde peşmergeleri eğiten biziz. Bunlar olmasa şu anda terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele verecek kadro bulamazsınız."