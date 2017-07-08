Erdoğan: 'Afrika'da binlerce insanın hayatını kaybettiği bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'taki G20 Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumu öncesi basın toplantısı düzenledi. Afrika'daki işbirliğinin güçlendirilmesine değinen Erdoğan, "Afrika ile işbirliğinin güçlendirilmesi, bu yıl ki G20 konusu en az gelişmiş ülkelerin kalkınması ve küresel sisteme entegre olması, 2015 yılındaki dönem başkanlığımızın ana önceliklerinden biriydi bu bakımdan Afrika ile işbirliğinin geliştirilmesi çabalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk firmalarını Afrika'da en çok ihtiyaç duyulan, alanlar arasında bulunan tarım, enerji ve ulaşım alt yapısı gibi sektörlere yönelmesi konusunda teşvik ediyoruz. Somali başta olmak üzere kalkınma odaklı insani yardımımızla Afrikalı, kardeşlerimize destek oluyoruz. Gelişmiş ülkelere, Güney Sudan Etiyopya, Kenya, Somali gibi ülkeleri etkileyen kuraklığa karşı harekete geçme çağrısında bulunuyorum. Afrika'da binlerce insanın hayatını kaybettiği bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız. Türkiye, Kızılay, AFAD, TİKA gibi resmi kurumların yanında sivil toplum örgütleriyle sahadadır ve yaraların sarılması için elinden geleni yapmaktadır. Şu ana kadar insani ve kalkınma yardımlarında 2016 rakamlarına baktığımızda, ABD 6,3 milyar dolar, Türkiye 6,2 milyar dolar İngiltere ise 3 milyar dolarla bu insani ve kalkınma yardımları gerçekleşmiştir. Gayri safi milli hasılaya baktığımızda, Türkiye birinci sıraya çıkmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Konferansı’na değinen Erdoğan, “Türkiye, garantör ülke olarak Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde çözüme kavuşturulması için büyük bir çaba göstermiştir. KKTC ile beraber gerek Annan Planı’nda gerekse son süreçte daimi söz verdiğim gibi bir adım önde olduk ancak tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı’nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hakkettiği karşılığı görmedi. Açıkçası sonuçtan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yoktur. Şubat 2014 7 madde Güney Kıbrıs tarafından kabul edilmiştir, karşılıklı olarak mutabık kalınmıştır, ama mutabık kalınan 7 maddeyle alakalı da şuan da Güney Kıbrıs ondan da vazgeçmiştir" ifadelerini kullandı.