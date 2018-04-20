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Erdoğan Afrin’de son rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250, Kuzey Irak’ta 3 bin 346 ve yurt içinde ise 236" dedi.

Erdoğan Afrinde son rakamı açıkladı

20 Nisan 2018 17:18

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