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Erdoğan, Akyazı Spor Kompleksi’nin açılışına katılıyor

Trabzonspor camiasının büyük bir heyecanla beklediği Akyazı Stadyumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmen açılıyor.

Erdoğan, Akyazı Spor Kompleksinin açılışına katılıyor

18 Aralık 2016 18:48

Yapımına 2013'te başlanan Akyazı Stadyumu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla açılıyor.

ŞENOL GÜNEŞ STADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı Akyazı Spor Kompleksi’nde açıklamalarda bulunarak, ''Arkadaşlarımla yaptığımız istişareler neticesinde stadın adını Şenol Güneş yapmaya karar verdik. Onunla Dünya üçüncüsü olduk. Bu ülkede taş üstüne taş koyanı ödüllendirmesini bilen bir milletiz. Dün Kayseri’de meydana gelen hain, alçak saldırı bugünkü sevincimizi gölgeledi. Terörün amaçlarından biri ülkemizi asıl gündeminden koparmaktır'' dedi.

Resmi açılış öncesinde statta Trabzonspor belgeseli gösterildi, Trabzonsporlu eski futbolcular bir gösteri maçı yaptı. 80 Jenerasyonu’nda Şenol Güneş, Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Bekir Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu forma giyerken, 90 Jenerasyonunda ise Metin Aktaş, Jacek Cyzio, Çağdaş Atan, Ünal Karaman, Orhan Kaynak, Lemi Çelik, Hami Mandıralı, Hamdi Aslan, İbrahim Yattara, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz forma giydi.

Öte yandan 24 Kasım 2013 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akyazı Stadı bir süre önce tamamlanırken, 41 bin 461 koltuk kapasitesine sahip. Trabzon’un Akyazı mevkinde denize dolgu yapılarak inşa edilen Akyazı Stadı, Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı olacak. Fore kazık sistemi kurularak inşa edilen Akyazı Spor Kompleksi’nin etrafı da 24 saat yaşanılabilir şekilde tasarlandı. Türkiye’de ilklerin kullandığı Akyazı’da çatı sistemi de kendi kendini temizleme özelliğine sahip.

Bekir Koca - Gökmen Şahin

Etiketler: Akyazı Spor Kompleksi, erdoğan


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