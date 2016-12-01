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Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü.

Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

01 Aralık 2016 19:14

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgesel konulara ve ikili ilişkilere değinildi. Kıbrıs müzakerelerindeki gidişat hakkında da görüş teatisinde bulunulan görüşmede, başta Halep'teki insani durum olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. İki liderin, Halep'e insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların hızlandırılması gerektiğine dikkati çektikleri belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak, Türkiye'nin öteden beri adada her iki kesimin haklarını eşit biçimde koruyan, adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler konusunda ise AB'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine işaret ettiği öğrenildi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde terörle mücadele meselesi de gündeme geldi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye olarak Almanya'dan, başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve mali kaynaklarının engellenmesi konusunda daha aktif bir mücadele beklediklerini vurguladığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile yaptığı görüşme sırasında, bugün itibarıyla G-20 dönem başkanlığını devralmasından dolayı Almanya'ya tebriklerini de iletti. 

Derya Yetim

Etiketler: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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