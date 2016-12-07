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Erdoğan: 'Almanya'ya misliyle mukabele edeceğiz'

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın havaalanında Alman polisince alıkonulmasını sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sen bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, ben bunu aynısı ile mukabele etmem lazım. Bunlara gereğini yapmadığın zaman Türkiye de buna misliyle mukabele eder" dedi.

Erdoğan: Almanyaya misliyle mukabele edeceğiz

07 Aralık 2016 16:18
Erdoğan: 'Almanya'ya misliyle mukabele edeceğiz' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31'incisi düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bayburt, Çanakkale, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Konya, Manisa, Niğde, Trabzon, Uşak ve Yalova illerinden gelen muhtarlarla bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı’nın havaalanında Alman polisince alıkonulmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Meclis Başkan Yardımcılarımızdan Ayşenur Bahçekapılı, Almanya’ya seyahat ediyor. Almanya seyahatinde çantasını çalıyorlar. Pasaportu, kimliği de içinde. Büyükelçilikten kendisine geçici bir pasaport alıyor ve havaalanında kendisine geçiş izni vermiyorlar. Alıyorlar saatlerce bekletiyorlar. Sen teröristi alıyorsun ülkende misafir ediyorsun ama bu ülkenin TBMM Başkan Yardımcısı ve heyetini orada saatlerce bekletiyorsun. Bunlara aynını yapmak gerekmez mi? Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör. Sen bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, ben bunu aynısı ile mukabele etmem lazım. Bunlara gereğini yapmadığın zaman Türkiye de buna misliyle mukabele eder. Teröristler cirit atıyor. Hepsi orada, AB ülkelerinde dolaşıyorlar. Bu terör örgütünün mensuplarını niye ülkenizde dolaştırıyorsunuz. Bunlara niye bu kadar oralarda para toplatıyorsunuz. Kendilerine rakamlar veriyorum. Şu ülkede sadece Avrupa’da toplanan 26 milyon avronun sadece bir ülkede 13 milyon avrosu toplanıyor. Bu paralar toplanıyor ve terörde bunlar kullanılıyor. Yaptıkları bir şey yok. Daha başka çok şeyler var. Bunları biz anlatmaya devam edeceğiz. İster göndersinler ister göndermesinler. Bizde kendi stratejimiz neyse bunları oynamaya devam edeceğiz.” 


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