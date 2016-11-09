MUSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi CNR EXPO Fuar Merkezi’nde başladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuara yurt içi ve yurt dışından katılanlara teşekkür ederek, "Türkiye’nin devleti ve milleti ile demokrasisi ve özgürlüğünü korumak için mücadele yürüttüğü bir dönemde yapılan bu toplantı, benim nezdimde çok daha anlamlı. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimize Türkiye’ye güvendikleri için teşekkür ediyorum. 1990 yılından beri yüksek ahlak, ileri teknoloji ilkesiyle iş adamlarımızın sorunlarını yansıtan bir platform olarak çalışan MÜSİAD’ın faaliyetlerini takdirle takip ediyorum. Bugün de 11 bini aşkın üyesi ile MÜSİAD yurt içi ve yurt dışında kendi alanında ülkemize katkı verme çabası içindedir. MÜSİAD üyelerini ve yönetimini ülkelerine sahip çıktıları, ne pahasına olursa olsun helalinden kazanma peşinde oldukları için tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Gerçek Türkiye’yi yatırımlara, projelere bakarak görebilirsiniz"

Türkiye’nin ekonomik anlamda yaşadığı büyümeyi projelerle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin gerçeklerini ne terör olayları, ne çevresindeki krizler yansıtıyor. Gerçek Türkiye’yi yatırımlara, projelere bakarak görebilirsiniz. Sadece bu yıldan örnekler vermek istiyorum. Bu yıl Türkiye 15 Temmuz’daki darbe girişiminin yanı sıra, çeşitli terör örgütlerinin eylemlerine maruz kaldı. PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ, bütün bunların karşısında Türkiye dünya çapında projeleri hizmete açtı. Osmangazi Köprüsü’nü hizmete açtık. İstanbul Boğazı üzerindeki 3'üncü gerdanlık olan Yavuz Sultan Selim Köprüsünü hizmete sunduk. Dünyanın en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı altından inşa ettiğimiz Marmaray’ı 166 milyon insan kullanmış bulunuyor. Önümüzdeki ay yine boğazın altından ama bu defa araçlar için inşa ettiğimiz Avrasya Tünelini açıyoruz. Kısa süre sonra açılışını yapacağımız önemli proje de Kars-Tiflis demiryolu. Bu hattın açılmasıyla tarihi ipek yolu canlandırılacak, Londra’dan Pekin’e kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün olacaktır. Yeni projelerin de adımlarını atıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü yeni projelerimizden biri ve dünyada bir ilk olacak. Bu projenin temelinin Çanakkale zaferinin 101'inci yıldönümünde atmayı planlıyoruz. Kanalistanbul projemiz dünyada eşine az rastlanır bir proje olacak. Yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacak. İnşaat bedeli 12 milyar dolar olan bu projeden devlet olarak 25 yılda 25 milyar dolar civarında bir gelir elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

MÜSİAD’ın Afrika ve Asya ülkelerine özel önem verdiğini gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu söyleyen Erdoğan, "Afrika ve Asya konusu batılı zihinlerin kendilerini merkeze alarak yaptıkları, doğu ve şark meselesi gerçekten çok önemli. Doğru yoldasınız, bence aynı kararlılıkla devam edin. Siyasette de biz Afrika’yı 2005 yılında yoğunlaştık. O zaman bizim 12 büyükelçiliğimiz vardı şimdi 39 büyükelçiliğimiz var. Afrika ülkelerini inşallah dolaşacağım ve o ülke iş adamları ile ortak forumlar yapacağız. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Oralara ağırlık vermemiz lazım. Oralarda da biliyorsunuz malum yapının oralardaki tahrikini ortadan kaldırmak suretiyle oraların inşa ve ihyası için MÜSİAD Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte adımını atmalı. Maalesef batının doğuya bakışını hala oryantalizm anlayışı belirliyor. Onlara göre doğulu demek ortaçağ karanlığında yaşayan geri fikirlerin, ilkel adetlerin temsilcisi demektir. İnsanlığın en eski kültürlerine beşiklik yapmış doğunun beklentilerinin, sıkıntılarının değerler skalasında yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

"Kaçan teröristlere Avrupa’nın Cumhurbaşkanları, Başbakanları kapı açıyor"

Konuşmasında HDP’li milletvekillerin tutuklanmasına değinen Erdoğan şunları söyledi;

"Görmüyor musunuz son zamanlarda olanları. Bu ülkenin içinde yaşayan Kandil’deki teröristlerin, PKK’nın parlamentodaki temsilcilerine yönelik yargımızın attığı bir adım var. Dokunulmazlıklar kalktı mı kalktı. Diğer siyasi partilerden de hemen hemen bir çoğunun dokunulmazlığı kalktı. Bu dokunulmazlık kalktıktan sonra yargı üzerine düşen görevi yapıyor. Yargı üzerine düşeni yaparken bunların bir kısmı batıya, Avrupa’ya gitti mi? Buradan kaçıp giden teröristlere kim kapısını açıyor, batının yöneticileri, cumhurbaşkanları, başbakanları kapı açıyor. Acaba Türkiye batının teröristlerine kapısını onların anlayışı ile açacak olsa bunların duruşu nasıl olurdu merak ediyorum"

"Geç kaldınız ya, biran önce gözden geçirin"

Avrupa ülkelerinin terör konusundaki tutumuna yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Şunu bilmelerini istiyorum. Bu bumerang gibi sizi vuracaktır. Bir taraftan PKK’yı terör örgütü ilan edeceksin, öbür taraftan terör örgütü PKK yöneticilerine Avrupa Parlamentosu’nun kapılarını açacaksın. Bu ne menem iş. Böyle sakat bir anlayış olabilir mi. Bu ikiyüzlülüğün ta kendisi. Dürüst olun dürüst. Birçok ülkeler için gündeme dahi getirilmeyen meseleler, önemsenmeyen şartlar konu Türkiye olunca vazgeçilmez hale geliyor. Bunun son örneğini vize serbestisi görüşmelerinde terörle mücadele konusunda tecrübe ettik. Utanmadan ‘Türkiye’nin AB müzakereleri gözden geçirilmeli’ diyorlar. Geç kaldınız ya, biran önce gözden geçirin. Ama gözden geçirdiğiniz zaman erteleyemeyin, nihai kararınızı verin. Eğer Türkiye terörle haysiyetli onurlu şekilde mücadele ediyor diye siz AB müzakerelerini gözden geçirecekseniz geç kaldınız. Biz terörle mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. İRA ile mücadele edenler bu mücadeleyi nasıl ettiyse biz de edeceğiz. Biz yüzlerce binlerce şehit verdik. Onlar böyle ölüm hadiseleri ile karşı karşıya kalmadılar. Biz bunu görmezden gelemeyiz" dedi.

"’Arkamızda PKK, PYD var’ dediniz. Gelsin onlar sizi kurtarsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP’ye siyaset konusunda kapıları açtıklarını vurgulayarak, "Gelin dedik ne yapacaksınız siyasette yapın. Anladılar mı anlamadı. Adamlar parlamentoya girdi devlete meydan okuyor. Sen diyor beni sorguya çağıramazsın. Kimsin sen ya. Dokunulmazlığın kaldırılmış, tabii ki yargı seni sorgulayacak. Dokunulmazlığın kalktığın andan itibaren sen normal bir vatandaş gibisin ve hesabını vereceksin. Vermediğin takdirde bedelini ödeyeceksin. Siyasi parti liderleri bile gidiyor ifadesini veriyor. Sen de aynısını yapsaydın, niye yapmadın. Siz meydan okudunuz. ‘Bizim arkamızda PYD, PKK, YPG var’ dediniz. Gelsin onlar sizi kurtarsın. Bizim arkamızda terör örgütleri yok. Bizim arkamızda Hak ver, halk var farkımız bu" şeklinde konuştu.

İsmail Coşkun - Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman



