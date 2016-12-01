Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30. Muhtarlar Toplantısı'nda Amasya, Ankara, Antalya, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kocaeli, Gümüşhane, Kütahya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Bitlis’ten gelen muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Millete hakaret edenlerin milletten destek beklemesinin sağlıklı bir ruh hali olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin tarihinin en kritik dönemlerinden birisinden geçtiği son yıllarda bizim pusulamız milletimizdir. Eğer milletimiz bize bir istikamet gösteriyorsa bize düşen o yolda yürümek, yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymaktır. Ülkemiz siyasetinde millete hakaret etmeyi maharet sanan bir anlayış var. Geçtiğimiz günlerde bir parti lideri çıkmış, gazilere, şehit yakınlarına, esnafa velhasıl millete verip veriştiriyor. Neymiş, millet kendilerine destek vermiyormuş. Bugüne kadar milletin hayrına tek bir icraatları olmayanlara, hadi ondan vazgeçtim, ağzından tek bir hayır söz çıkmayana milletimiz niye destek versin. Hem hakaret edeceksin hem de destek bekleyeceksin. Bu pekte sağlıklı bir ruh hali değildir. Geçmişte cumhuriyet adına cumhuru Ankara caddelerine sokmayanlar, şimdide seçime girmeden iktidara gelmenin yollarını arayacak noktaya gelmiş durumdalar. Ah Aşık Veysel. Meclise sokmadılar, Ankara’ya sokmadılar. Niye, tipini beğenmediler. Seçim demek millete gitmek demektir. Seçimden netice almak için milletin değerleri ile tarihi ile kültürü ile hemhal olmanız gerekiyor. Bunların böyle bir derdi yok. Artık bunlar bizim muhatabımız değildir. Bizim muhatabımız milletimizdir. Onun mahalle ve köylerdeki temsilcileri de siz muhtarlarsınız” dedi.

Derya Yetim

