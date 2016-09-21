71. BM Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. The Peninsula Otel’de gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele, Fırat Kalkanı Harekatı, mülteci krizi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi gibi konuların ele alındı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışman Mustafa Varank, Tuğgeneral Levent Ergün de hazır bulundu.

Yasin Öztürk

NEW YORK