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Erdoğan: 'Bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika’da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz” dedi.

Erdoğan: Bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz
'Bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz' - Web TV

07 Ocak 2018 16:33

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Programına katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bilimin olmadığı yerde sadece cehalet değil, onunla birlikte vahşetin de kök saldığını ifade ederek, “Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika’da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz” ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli olmanın önemine de vurgu yapan Erdoğan, “Batı ülkelerindeki üniversiteler, soruyorum, çok sesli değil mi? Pekiyi, bunlardan hangisinin sürekli kendi devletine, kendi halkının değerlerine karşı faaliyet yürüttüğünü duydunuz, gördünüz. Böyle bir şey var mı?" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin yeniden şahlanışında üniversitelere büyük görevler düştüğünü de ekleyerek, “Açık söylüyorum; şahlanışın birinci şartı imansa, yürekse, ikinci şartı da bunun somut çıktılarını ortaya koyacak bilimdir, bilimsel zihniyettir, bilim kuruluşlarıdır” dedi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan

 

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