Erdoğan: 'Bir helikopterimiz düşürüldü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan devir teslim törenini hatırlatarak, “Görevi devralan Bayram Şenocak kardeşimi tebrik ediyorum. İl Başkanlığı görevini devreden Selim Temurci kardeşime de hizmetleri için teşekkür ediyorum. Selim kardeşimizle farklı alanlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni il Başkanımız Bayram Şenocak da görevi devralan Selim Temurci gibi gençlik kollarından yetişerek buralara gelen bir kardeşimiz” diye konuştu.

AK Parti’nin siyasette gençlerin önünü açtığını ifade eden Erdoğan, “AK Parti kadar gençlerimizin siyasete katılmasına önem veren başka bir siyasi hareket tanımıyorum. Ak Parti kurulduğunda 18 yaş seçme yaşı idi. Seçilme yaşı 30 idi. Biz seçilme yaşını önce 25, sonra da 18’e indirmek suretiyle seçme ve seçilme yaşı yasal hale gelmiştir. Türkiye’de gençliğe ufuk açan, yol veren, parlamentoda genç dimağların yer almasını sağlayan siyasi hareket AK Parti hareketidir. AK Parti bir davadır ve bu davanın yükünü çekecek gençlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin Türkiye’de değişim ve yenilenmenin öncülüğünü kimseye bırakmayacağını söyleyen Erdoğan, “Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk. Kendi içimizde, sadakat ve teslimiyeti gerçekleştiremezsek başarı mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem”

İstanbul’u tarihine ve şanına yakışır bir şehir haline getirmek için çabaladıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eksikliklerimiz elbette vardır, ‘her şey tamdır’ diyemem. Böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki; nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir. Önemli olan bu hizmet heyecanını, samimiyetini, azmini, gayretini kaybetmemektir. Biz ülkemize de İstanbul’a da derin bir aşk ile bağlayız. Ülkemiz için nasıl gerektiğinde yedi düvele meydan okumayı göz alıyorsak, en yakınlarımız dahi olsa kimsenin bu aziz şehre kem gözle bakmasına, istismarına rıza göstermeyiz.”

Türkiye’nin son 200 yılının ilk kısmını Cumhuriyetin kuruluşu ile neticelenen kimi zaman zafer, kimi zaman ise acılarla dolu bir süreç olarak tanımlayan Erdoğan, “Cumhuriyetin kuruluşunun ardından geçen bir asır ise adeta bir arayış dönemi olmuştur. İçinde demokrasiye geçişimiz gibi sevindirici, darbeler gibi üzüntü verici pek çok hadisenin bulunduğu bir dönemin ardından son 15 yılda kendimize yeni bir mecra açmayı başardık. Bu mecra büyük Türkiye’nin inşası ve ihyası yoludur. Bu süreçte de pek çok engelle, saldırı ile, ihanet ile karşılaştık. Özellikle son 5 yılımız bekamıza yönelik kesintisiz tehditlere karşı yürüttüğümüz şanlı bir mücadele ile geçti” dedi.

“Ne FETÖ ve PKK saldırıları, ne de müttefik diye gördüklerimiz devletlerin politika değişiklikleri bizim iklimimizi bozamaz”

AK Parti’nin yoluna birlik ve beraberlikle devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Ne FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları, ne yıllarca müttefikimiz diye gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı, bu güzel iklimimizi bozamadı ve bundan sonra da bozamayacaktır” açıklamalarında bulundu.

“Az önce bir helikopterimiz düşürüldü”

Konuşmasında Afrin operasyonuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında büyük bir mücadele yürütüyor. Bu sabah itibariyle bin 141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Tabii bütün bunlar olacak bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha edip yok etmiştik. Tabii bunlar çıldırtıyor bunları. Biz bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Belki bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini misli ile değil, kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler. Biz kararlıyız, inanıyoruz ve üstünüz. Bunu da başaracağız. Bu gurur verici manzara her bir vatandaşımıza büyük sorumluluklar yüklüyor. Her vatandaşımız daha çok çalışacak, üretecek ki mücadelenin arkası boş kalmasın.”

“STK’lara oturanlar ilanihaye burada kalamayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK'larla ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını belirterek, "Şehrin taşıyıcı sütunları olarak gördüğümüz STK'larımız. Bunlarla da yoğun ilişki halinde olacağız. Yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla Türkiye’de odalar birliği, aynı şekilde tabipler birliği, buna benzer pek çok STK’lar kanunla kurulmuş olanlar. Bunlar yeni bir düzenleme ile yeni bir şekil alacak. Bu STK’lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacak. Her düşünce grubu kendi STK’sını kurar ve o STK’sı ile yola devam eder. Daha şeffaf ve daha yayılmacı bir anlayışla STK’ların oluşması süreci başlayacak" dedi.