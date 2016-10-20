Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman’ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.