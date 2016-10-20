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Erdoğan bizzat kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Liginde deplasmanda Napoli’yi 3-2 mağlup eden Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman’ı tebrik etti.

Erdoğan bizzat kutladı

20 Ekim 2016 15:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman’ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.

Etiketler: beşiktaş, cumhurbaşkanı erdoğan, Fikret Orman


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