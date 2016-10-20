Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman’ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman’ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.
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