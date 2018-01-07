Erdoğan: 'Bu açılış uluslararası topluma verilmiş önemli bir mesaj'

Balat’taki demirden 1898 yılında inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar kilisesi Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise), 7 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından bugün yapılan törenle açıldı. Restorasyonun ardından gerçekleşen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Restorasyonun tamamlanan halk arasında bilinen ismiyle Demir Kilise'nin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bulgaristan’ın bu dönem farklı bir konumu var. AB dönem başkanlığı kendilerinde. Böyle bir dönemde bu açılışa yapılıyor olması uluslararası topluma verilmiş önemli bir mesaj olarak görüyoruz. İstanbul farklı dinlerin bir arada barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Kilisenin, demir iskelet sistemiyle halen türünün tek örneği olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kilise 120 yıldır ayakta duruyor. Burası Bulgar cemaatinin ibadet etmesi dışında İstanbul’un güzelliğine ve zenginliğine de katkıda bulunuyor. 2011 yılında başlayan restorasyon, belediye başkanlığım döneminde bir restorasyon daha geçirmişti. 2011’deki köklü bir restorasyon süreciydi. Gerçekten zor ve ayrıntılı bir çalışmayla sonuçlandırıldı. 15 milyonun üzerinde bir maliyetle yapılan restorasyon, üstlenen ekibi tebrik ediyorum. Ecdadımız fethettiği yerlere din özgürlüğünü ve ibadethaneleri güvence altına almıştır. Dininizi yaşamakta, ibadetinizi yapmakta serbestsiniz, güvencemiz altındasınız diyerek onları koruma altına almıştır. Ayasofya 500 yıllık tarihiyle birlikte tüm dünyanın incisi durumundadır. Bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Tarihin belirli bir döneminde yaşanmış acı hatıralar çok daha köklü olan birlikte yaşama tecrübesini gölgelememelidir. Kesrette vahdet vardır bizde. Bu tüm inançlara yaklaşımımızı gösteriyor. Çoklukta birlik vardır yani. Bu anlayışla ülkemizin her köşesinde diğer dinlere ait ibadethaneleri ayağa kaldırıyoruz. 14 ibadethane onarımdan geçirilmiştir. Demir Kilise bu işin finalidir. Havra, şapel, kilise gibi dini mekanların onarımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Demir Kilise ile Filibe’deki Muradiye Camii’ndeki ibadet özgürlüğünü birbirinden ayırmıyoruz. Sayın Borisov’un buraya Bulgaristan’daki baş müftüyü getirmiş olmasını olmasını bu sürece pozitif katkı sağladı. Özgürce ibadetin yapılmasını devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz. Türkiye restorasyon alanında oldukça birikimli ve tecrübeli bir ülkedir. Bu eserleri korumak ve yaşamak gelecek yıllara karşı sorumluluğumuzdur. Bulgaristan’daki tarihi vakıf eserlerin camilerin onarıma ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ortak kültürel mirasın muhafazasına yönelik bu çalışmalar birlikte yapabiliriz. Sofya'daki tek cami olan 450 yıllık Kadı Seyfulllah Efendi Camii'nin restorasyonunun tamamlandığını öğrendik. Sizlerle birlikte açılış yapmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye ve Bulgaristan'daki dini cemaat liderleri açılış kurdelesini kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler ardından kiliseyi gezdi.

Doğan Can Cesur