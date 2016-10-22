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Erdoğan: 'Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil, son devletimizdir. Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş de değiliz" dedi.

Erdoğan: Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz

22 Ekim 2016 18:42
Erdoğan: 'Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş değiliz' - Tıkla İzle

Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki toplu açılış töreninde halka hitap eden Erdoğan, tek parti döneminde yapılan en büyük yanlışlardan birinin, milletin kültürüyle bağlarının zayıflatılması olduğunu söyledi. Şimdi ’Kerkük, Musul’ dediklerinde kimilerinin kendilerine uzaydan gelmiş gibi baktığını, kimilerininse "Türkiye’nin ne işi var Irak’ta" dediğini anlatan Cumhurbaşkanı, "Bu coğrafyalar bizim canımızın parçasıdır" dedi ve 30’dan fazla ülkede Türk şehitliği bulunduğunu hatırlattı.

"BU DEVLETİN SINIRLARINI GÖNÜLLÜ OLARAK KABUL ETMİŞ DE DEĞİLİZ"

"Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil, son devletimizdir" diye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devletin sınırlarını gönüllü olarak kabul etmiş de değiliz. Unutulmamalıdır ki cumhuriyeti kuran kadronun çok önemli bir bölümünün dahi doğduğu, büyüdüğü topraklar yeni devletimizin sınırları dışında kalmıştır" diye konuştu.

Erdoğan, bugün bile Balkanlarda Türk ifadesinin İslam kavramının yerine kullanıldığını, bu bilincin çocuklara öğretilmesi gerektiğini anlatarak, milli eğitim sisteminin hem millilik hem de eğitim açısından ideal boyuta gelmesinin şart olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Fetullahçı Terör Örgütü musibetinden kurtuldukça Türkiye’nin önünün açıldığını da ifade ederek, "15 Temmuz’a rağmen samimi bir pişmanlık ortaya koymayan, bildiklerini anlatmayan ne kadar örgüt mensubu varsa asla masum değildir. Türkiye’de ey FETÖ örgütüne mensup olan veya onlarla bağlantısı olanlar, eğer sizler gelip bildiklerinizi anlatmayacak olursanız, kusura bakmayın, sizi nerede bulursak bulalım alır sizi de aynen o cezaevlerine tıkarız" dedi.

Etiketler: recep tayyip erdoğan


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