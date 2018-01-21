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Erdoğan: Bu millî bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşuyor...

Erdoğan: Bu millî bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz

21 Ocak 2018 15:49

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Benim Bursa'dan beklentim çok daha büyüktü. Çünkü biliyorum ki sizde daha fazlasını bekliyordunuz. 2019'un martında da kasımında da bu patlamayı Bursa yapacaktır. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamamız lazım. Bin yıldır kapısına gelen herkesi kucaklayan bu şehir her yatırımı fazlasıyla iade etmiştir. Bursa'nın önünde kullanılmayı bekleyen çok daha büyük bir potansiyel var. Uludağ'ın hala değerlendirilemediğini düşünüyorum. Bursa'ya 32 katrilyonluk yaparak bu konuda önemli bir altyapı oluşturduk. Bursa hızla büyüyen bir şehir olduğu için buraya toplu konut projelerinde önemli bir yer verdik. Bu süreçte bazı hataların da gayet iyi farkındayız. Bursa'yı çok daha ileriye taşıyacak atılımları hep birlikte gerçekleştireceğiz.

İSTANBUL-BURSA ARASI 1 SAAT

Artık ben Bursa'ya uzak değilim. Bursa'ya bir İstanbullu olarak komşuyum. Zira İstanbul-Bursa 1 saat. Öyle mi? Her taraf yemyeşil, İstanbul'dan bastırıyorsun. Osmangazi, buralardan bir an önce ulaşıyorsun. İzmir'e 2.5 saatte ulaşacağız.

Afrin'de harekatımız devam ediyor. Bir gece ansızın vururuz dedik vurduk, daha yapacağımız çok iş var. Bütün mesele şu Afrin yüzde 55'i ile Arapların. Yüzde 6-7 civarı Türkmen ve sonradan gelen Kürtler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda. Biz Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndereceğiz.

Bizim arkamızda ABD var diyerek siz Türkiye ile Türk milleti ile baş edemezsiniz. Çıkmış HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımızı.

Bu milli bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz. 

 

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