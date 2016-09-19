Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletlerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında, Fetullahçı terör örgütü lideri ve mensupları için artık dünyanın hiçbir yerinin güvenli olmadığını söyledi. Erdoğan, “Genel Kurul’a hitabım, 15 Temmuz darbe girişimi teşebbüsü ve 241 kişinin kanını döken FETÖ’nün dünyaya anlatılması için vesile olacaktır. Dostlarımızı uyarmaya devam edeceğiz. Örgütün inine girmeye devam edeceğiz. Bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesi, bölgesi FETÖ ve militanları için güvenli bir sığınak değildir, olmayacaktır” diye konuştu.

Erdoğan, toplantılarda güvenli bölge oluşturma talebini bir kez daha dile getireceğini de belirterek, “Sorunun çözümü için dile getirdiğimiz ’güvenli bölge’ ve ’terörden arınmış’ bölgeyi dile getireceğim. Fırat Kalkanı’nı da liderlerle paylaşacağım. 5 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli bölge olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceklerini de yineledi.