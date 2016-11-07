Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Bağlarbaşı’nda Academic Hospital’ın açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hastanemiz esasen çeyrek asırdır bu bölgede hizmet veriyor. Üsküdar eski adliye binasını geçtiğimiz yıllarda bünyesine katan böylece yaklaşık tabanda 12 bin metrekareye oturan 20 milyon liralık bir yatırımla bugün bambaşka bir çehreye kavuşan bir hastane söz konusu. Adeta beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak odaları ile 87 yatak kapasitesi ile toplamda 350 sağlık personeli ile farklı bir hastane ile karşı karşıyayız. İnşallah şifa kaynağı olarak tüm insanlığa hizmet edecek. Yola çıktığımızda 2003’ün başında bu işin bedeli olmaz diye konuştuk. Hastanelerimizin kapısı insanımıza hiçbir zaman kapalı olmayacak. Hasta hiçbir zaman kapıdan gönderilmeyecek. Değişik bakanlıkların kendine bağlı hastaneleri var bunları tek çatı altında toplayacağız dedik, topladık. Bu işin ilk etabıydı. İkinci etapta arzu eden özel hastaneler olursa kamu özel olarak bu süreci işletelim dedik. Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Eksikler yok değil var tabi. Zaman zaman devletten zaman zaman özel sektörden kaynaklanıyor ama genel olarak iyi yürüyor” dedi.

“Hastanelerimiz vatandaşlarımızla birlikte Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar tüm bölgeye hizmet ediyor”

Bu hastanenin Türk Sağlık sektörünün 14 yıldan nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından oldukça önemli olduğunu düşündüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Özel sağlık kuruluşları adeta bir kendileriyle yarışıyorlar. Günü kurtaran kısa vadeli projeler yerine burada olduğu gibi uzun vadeli projelere giriliyor. Hastanelerimiz alanların en iyi uzmanlarını istihdam ederek vatandaşlarımızla birlikte Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar tüm bölgeye hizmet ediyor. Burası Havard’la iş birliği yapıyor. Harvard buralara kola kolay gelip iş birliği yapar mıydı?” diye konuştu.

“Ülkemiz hastanelerinde 141 bin doktor görev yapıyor”

“Vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi için başka ülkelere gittiği dönemlerden hamdolsun aynı amaçla başka ülkelerden ülkemize gelen veya gelinen günlere ulaştık” diyen Cumhurbaşkanın Erdoğan, “Artık vatandaşlarımız, özel hastaneden hizmet almak için bir servet ödemek, büyük borçların altına girmek, hatta rehin kalmak zorunda değiller. Bu devri geride bıraktık. Onlar eski Türkiye'de kaldı. Eskiden bırakın teşhisi, tedaviyi hastane ziyaretleri dahi bir çileydi. Hastanelerde, uzman doktordan vazgeçtik, pratisyen hekim bile bulmak büyük bir sıkıntıydı. Şu an ise ülkemiz hastanelerinde 141 bin doktor görev yapıyor, Gece yarısı sıraya girilen, hastaların insan yerine konulmadığı, hastanelerin pislik içinde olduğu, sağlam girenin hasta çıktığı bir ülkeden buralara geldik. Şimdi insanımız devlet hastanelerinde bile Avrupa'nın birçok özel hastanesinde olmayan hizmeti ücretsiz alabiliyor" şeklinde konuştu.

“Kanser ilaçları nereden gelirse gelsin, bunlardan kesinlikle ücret almamamız gerekir”

Geceden sıralara girildiği, sağlam girenin hasta çıktığı bir ülkeden buralara geldik diyen Erdoğan, “Geçen Başbakanımız ve Sağlık Bakanımızla konuştuk. Dedim ki bakın kesinlikle, kanser dahil, ilaçları nereden gelirse gelsin, bunlardan kesinlikle ücret almamamız gerekir. Biz kalkıp denizi aşacağız, gelip derede boğulacağız. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı bizim için bu kadar önemli. Hassas olalım, buralarda suistimale fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

“Türkiye şifa merkezi olacaktır"

"Şehir hastanelerini tamamladığımızda sunulan hizmet kalitesi yükselecek ve Türkiye şifa merkezi olacaktır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ülkemizin sağlık turizmi alanında rakiplerine göre çok üstün niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. İnşallah 14 yıllık hayalim olan şehir hastanelerimizin devreye girmesiyle özellikle bu konuda çok daha farklı bir seviyeye geleceğiz. Şu anda şehir hastanelerimizin açılış dönemine de geldik. Yanılmıyorsam önümüzdeki ay birini açıyoruz ve hedef; 30 büyük şehrin tamamında inşallah şehir hastaneleri açmak. Bunlardan iki tane de İstanbul nasibini alacak."