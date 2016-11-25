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Erdoğan cinsel istismar yasa tasarısı ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM tarafından düzenlenen kongrede cinsel istismar yasa tasarısı ile ilgili konuştu. Erdoğan, " İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan., AP'nin aldığı müzakereleri dondurma kararı ile ilgili açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, " Zavallıya bak" dedi.

Erdoğan cinsel istismar yasa tasarısı ile ilgili konuştu

25 Kasım 2016 13:04

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından WOW Otel'de düzenlene Adalet ve Kadın Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınların sorunlarını çözmeden hiçbir hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını söyleyerek; " Bizim inancımıza göre insanlık, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem ile Hz. Havva'dan doğmuş çoğalmıştır. İlk erkek olan Adem'i hangi saygı ifadesiyle anıyorsak, ilk kadın olan Havva'yı da aynı ifadeyle zikrediyoruz. Kuran'ı Kerim'de bizi bir erkek ile bir dişiden yarattığını ifade ediyor. Burada, erkek kadından veya kadın erkekten üstündür diye bir hüküm yok. Yaratılışta bir eşitlik var. Üstünlük ise takvada söz konusu . Kadınları cinsiyetlerinden dolayı tahkir eden her türlü anlayışı reddediyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışma konusu olan Cinsel istismar yasa tasarısı ile ilgili de konuştu. Erdoğan adaletsizliğin toplumda erkek ve kadına farklı şekilde ortaya çıktığını söyleyerek, "Cinsiyetten kaynaklanan haksızlık ve adaletsizlik dönemler ve toplumlar üstü sorun olarak karşımıza çıkıyor. Adaletsizlik erkek söz konusu olunca emeğin sömürüsü olarak gerçekleşirken, kadınlar olunca farklı şekilde ortaya çıkıyor. Kadının evdeki mesaisi görmezden geliniyor, işyerinde ayrımcılığa uğruyor. Bir de modern kadın protipi imajına uyma baskısı ekleniyor. Örf, adet, töre denilerek bu dönem kurumsallaştırılmaktadır. Geçtiğimiz 14 yılda çok ciddi mevzuat düzenlemelerini hayata geçirdik." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan yasaların iizn verdiği yaşın altında evlilikle ilgili düzenlemeyle gündemimizde yeniden öne çıktı. Yeterince özenli hazırlanmadığı ve belirsizlikler sebebiyle istismara açık bulunduğunu gördüm. Bunun içinde toplumsal taleplere karşılık vermek için atılan iyi niyetli adımın maksadın dışındaki istikrara yol açmayacak şekilde daha hassas bir biçimde değerlerdirilmesi gerekiyor. Gerek hükümetimize gerek meclisime söz konusu kanun mevcut haliyle çıkarılması yerine daha geniş bir mutabakatla ele alınmasını tavsiye ettim. Hükümetimiz gerekli adımları atarak geri çekilmesini kararlaştırdı. İnanıyorum geniş mutabakatla parlamentomuza yeniden gelecek. " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması salonda bulunan kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar olmak üzere katılımcılar tarafından alkışlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset mekanizması elbette sorun çözme yeridir. Ülkemizde yasaların izin verdiği yaşın altında evlilikler söz konusuysa çözümü için gereken adımlar mutlaka atılmalıdır. Öncelikle toplumda bu yönde anlayış değişikliğini yerleştirmek gerekiyor. Bu görev de hükümet ve devletle tüm STK'lara, medyaya ve ailelere düşüyor. Örflerde, adetlerde, geleneklerde kadının istismarı için ne varsa, bunların aykırı unsurlar olduğuna inanıyorum. Yasama, yürütme ve yargı organlarının her türlü çabayı göstermesi şarttır. Kadınlarımıza yönelik adaletsizlik konusunda ilkelerin doğru konulmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

BM'nin yapısını da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Niye ben dünya 5'ten büyüktür diyorum? BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 ülke dünyanın kaderini belirleyemez. Artık dünyada 2. Dünya Savaşı'nın şartları yok. Her din, her etnik unsur, her kıta orada temsil ediliyor mu? Biz ne diyoruz; 196 ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmediği bir BM adalet dağıtamaz, adaleti temsil edemez. Onun içinde bir aldatmaca daha yapmışlar 5 daimi, 15 geçici üye. Yetti ya, yetti bu aldatmaca. Ey 5 daimi üye, gelin artık deyin ki, BM'nin reforme edilmesi lazım, yeniden güncellemesi lazım. 20 daimi üye olacak ve dönüşümlü olacak. Her 2 yılda bir 10 üyesi değişmek suretiyle dünyadaki tüm ülkeler BM Güvenlik Konseyi'nde yerini alacak. Her dinden, her ırktan, her kıtadan temsilciler olacak.Derilerinin renkleri, kökenleri, konuştukları dil nedeniyle ötekileştirilen, insanlar dizi oyuncularına gösterilen ilgiden bile yoksundur. Adaletten söz edeceksek, tartışmaya buradaki adaletsizlikten başlamak zorundayız. Sorunun kaynağı olanların bakış açılarıyla meseleleri tartışamaya başladığımızda, ağaçlarla uğraşıp ormanı gözden kaçıranlardan oluruz. Biz birilerine hoş gözükmek adına zulmü alkışlayamayız. Dünyadaki adaletsizlikleri, haksızlıkları dile getirdiğimiz için eleştirilmekten korkup susarsak gelecek nesillere mahcup oluruz" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun AP oylaması sonucuyla ilgili yaptığı açıklamayı da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemde ana muhalefet partisinin başındaki 'Bu bir yaptırımdır, devamı gelecek' diyor. Zavallıya bak. 53 yıldır bu ülkeye AB kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor, ne oluyor battık mı, bittik mi, çöktük mü? 14 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Bizi bu yaptırımlar Allah'ın izniyle çökertemez. Dik duracağız. Yolumuza devam edeceğiz Batının Türkiye'ye ihtiyacı var Şu anda üç milyon mülteciyi burada barındırıyoruz. Varil bombalarının üzerlerine yağdığı o insanları zalimlerin insafına bırakamazdık. O yüzden kapılarımızı açtık Yaklaşık on beş milyar dolar biz harcadık . şuna inandık veren el alan elden üstündür. Mağdurlar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz . Zafer teslim olanların değil sadece mücadele edenlerin ulaşabildiği bir neticedir. Eskilerin deyimiyle niyet hayır akıbet hayır. Her zaman ifade etim kırk yıllık siyaset hayatımda giriştiğim her mücadele en büyük gücü hanım kardeşlerim ve gençlerden aldım. Başta ailem olmak üzere kadınların desteği olmasaydı bu uzun mücadeleyi yürütebilir miydim açıkçası bilmiyorum. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kısıklı'da tutulan demokrasi nöbetlerinde yazılan dört ciltlik anı defteri KADEM yetkilileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.
 


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