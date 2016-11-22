Kathimerini gazetesi, geçen cuma günü yapılan telefon görüşmesinde Çipras'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a garantörlük konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşması gerektiğini aksi takdirde yapılması beklenen 5'li zirvenin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını ifade ettiğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias her fırsatta Yunanistan tarafının Kıbrıs adasındaki garantörlük durumunun ortadan kaldırılması gerektiğini savunmakta ve bu konuda bir formül bulunması gerektiğini söylemekte.

Manol Kostidis