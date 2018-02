Erdoğan: 'Dağ taş, gece gündüz demeden mücadele sürüyor'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatlarının yanı sıra halkbilim, tiyatro, opera, bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema ve kütüphanecilik alanlarında bugüne kadar çok sayıda isim ve kuruluşa verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerine 2017 yılında sahip olan isimlerden övgü ile bahsetti. Erdoğan, “Türk sinemasının bir dönemine senarist ve yönetmen olarak damgasını vurmuş olan Sefa Önal elbette bu alanda ödüle ziyadesiyle layıktır. Kanun sazını icrası ve araştırmacı kişiliği ile Türk sanat müziğimize çok önemli katkılarda bulunmuş olan Cüneyt Kosal elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Osmanlı sanat tarihine olan vukufiyeti genç nesillere de örnek olan Nurhan Atasoy elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Tasavvuf tarihinin yanı sıra geniş bir alanda nitelikli eserleri ile mümbit bir kalem olan Süleyman Uludağ hocamız elbette bu ödüle ziyadesiyle layıktır. Geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini ülkemizin her köşesine taşıma konusundaki gayretini yakından bildiğimiz Baksı Müzesi bu ödüle elbette fazlasıyla layıktır” diye konuştu.

“KÜLTÜR VE SANAT EN AZ EKONOMİ VE SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİDİR”

Bu tür ödüllerin kendi alanlarında zaten şevk, gayret, heyecanla çalışan, üreten insana dair en önemli yetenek olan eser ortaya koyma becerisini gösteren kültür ve sanat insanlarına millet ve devlet olarak şükranın bir ifadesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ödül için çalışılmaz ama yapılan güzel işlerin ödüllendirilmesi de bir vefa borcudur. Bu gün bu borcumuzun 2017 faslını ödemek üzere buradayız. Milletler için kültür ve sanat en az ekonomi ve savunma sanayi kadar önemlidir. Ekonomi ve savunma sanayi sizin dünyanın somut güçleri ile olan güçlerinizde belirleyicidir ama kültür ve sanat da somut olmayan unsurlar karşısındaki konumunuzu tayin eder. Bu ikisi birlikte bir ülkeyi ve milleti yükseltir. Türkiye’nin 2023 hedeflerinin somut unsurları için gece gündüz çalışırken kültür ve sanatı da asla ihlal edemeyiz. Bakınız büyük mütefekkir Cemil Meriç ne diyor, ‘Zavallı Türk aydını batılı dostları alınmasınlar diye hazinelerini gizlemeye çalışır, sonra unutur hazineleri olduğunu düşmanın putlarını takdis eder, hayranlıklarını benimser. Dev bu arada papağanlaşır.’ Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Bunun için önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Bize unutturulan ve unutturulmaya çalışılan tüm hazinelerimizi keşfederek adeta ortaya bir envanter koyacağız. Bu büyük birikimin ışığında geleceğe bırakacağımız yeni hazineleri üretmenin gayreti içinde olacağız. Baksı Müzesini, Odunpazarı Müzesini böyle görüyorum” şeklinde konuştu.

“PEKİ BU HAKİKAT BİRİLERİNE COĞRAFYAMIZIN KADERİNİ BELİRLEME HAKKI VERİR Mİ?”

“Biliyorum ki şimdi birileri yine bu sözlerimize bakarak bizi yanlış anlayacak, bizi yine batı düşmanlığı ile itham edecek” diyen Erdoğan, kimseye düşmanlıklarının olmadığını kaydederek, “Biz dünyada nerede iyi olan, güzel olan, faydalı olan bir şey varsa onu bulmak, almak ve değerlendirmekle mükellef olduğumuza inanıyoruz” dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maziden atiye kurduğumuz köprüyü her geçen gün daha da güçlendirerek 2053 ve 2071 vizyonlarımızı güçlendiriyoruz. Ancak bu şekilde geleceğin dünyasında hak ettiğimiz yere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Medeniyetimizin büyük sosyoloğu ve siyaset bilimcisi İbn-i Haldun, ‘Coğrafya kaderdir’ diyor. Peki bu hakikat birilerine coğrafyamızın kaderini belirleme hakkı verir mi? Kesinlikle hayır. Kaza ve kaderin sahibi rabbimizdir. Bize düşen kendi irademiz ve gücümüz nispetinde çalışarak kaderimizin gerçekleşmesine imkan tanımaktır. Onun için coğrafyamızın şuan içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir işaret, bir ikaz, bir merhale olarak görüyoruz. Biz bir olursak, iri olursak, diri olursak, kardeş olursak, hep birlikte Türkiye olursak kaderimizde ona göre şekillenecektir. Daima en iyisini umarak, en kötüsüne de hep hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz.”

“BU BİR İNANCIN, İMANIN BİR NETİCESİDİR”

Bu sabah itibariyle Afrin’de bin 829 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Erdoğan, “Bu bir inancın, imanın bir neticesidir. Dağ taş demeden, gece gündüz demeden şuanda bu savaşı, bu mücadeleyi askerimiz sürdürüyor, tüm imkanları ile. Bazı yalan yanlış şeyler çıkıyor, hiç birine aldırmadan yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DEMEK Kİ BİR ŞEYLERİ EKSİK BIRAKMIŞIZ”

Kültür ve sanat konusunda bir varlık ortaya koymanın her kula nasip olmayacağını söyleyen Erdoğan, “Allah bazı kullarına bu konuda cömert davranmış, bazı kullarına da başka hususlarda aynı cömertliği göstermiştir. Allah vergisi olan kültür ve sanat kabiliyetlerinin keşfi, geliştirilmesi, ülke içinde ve dışında bilinmesinin, görülmesinin sağlanması hususunda hem devlete hem de sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Gelişmiş ülkelerin spordan sanata her konuda daha okul öncesinden başlayarak çocukların kabiliyetlerini, eğilimlerini tespit etmeye yönelik mekanizmalar kurduklarını biliyoruz. Artık anaokulları süreci bunun en güzel ifadesi. Ülkemizde bu konuda çok büyük gelişmelere sahip. Ülkemizde benzer bir yaklaşımı hayata geçirmemiz gerektiğine çok daha farklı bir şekilde inanıyorum. Anasınıfından itibaren ilkokul, ortaokul ve hatta lise yılları boyunca sürekli öğrencilerimizin yeteneklerini ve yönelimlerini belirlemek üzere çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Bizim orta boy şehrimizin nüfusu kadar yerden onca sporcu, sanatçı, bilim insanı çıkabiliyorken, Türkiye’nin 81 milyonluk demografik varlığı ile bunların gerisinde kalıyor olmasını anlayabilmek, hazmetmek mümkün değil. Kabiliyetse bizim evlatlarımızdaki kabiliyet başka hiçbir yerde görmedim dersem yeridir. Evlatlarımıza güveneceğiz, inanacağız, biz inanıyoruz, güveniyoruz. Bunu başaracaklar. Çalışkanlıksa bizim milletimizin çalışkanlığının ve fedakarlığının örneği pek az bulunur. Yanımızda komşular var, inanın doğru dürüst çalışmıyorlar, paraysa acayip para alıyorlar ama tembeller, bizim insanımız gibi değiller. Bu durumda sorunu insan keşfetme ve insan yetiştirme sistemimizde, daha doğrusu sistemsizliğimizde arayacağız. Hani bir söz var, ‘Öyle saldım çayıra Mevla’m kayıra’ mantığı ile bu işlerin içinden çıkamayız. Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihi başarılara imza atarken eğitim-öğretim ve kültür konusunda niye nispeten geride kaldığımız konusunda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikleri tespit edip ortadan kaldıracak, geçmişin kayıplarını telafi etmenin yanında geleceğe güzel bir miras bırakacak eğitim-öğretim ve kültür politikalarını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

