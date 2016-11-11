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Erdoğan: 'Darbe girişimin ardından bizi ilk arayan ülkelerden biri Belarus’tur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “O darbe girişimin ardından bizi ilk arayan, bizimle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan ülkelerden biri Belarus’tur. Belarus’un sadece iyi günde değil kötü günümüzde de yanımızda olduğunu hissetmek bizler için çok çok değerlidir” dedi.

Erdoğan: Darbe girişimin ardından bizi ilk arayan ülkelerden biri Belarustur

11 Kasım 2016 20:05
Erdoğan: 'Darbe girişimin ardından bizi ilk arayan ülkelerden biri Belarus’tur' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. “Belarus’un bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ilk defa Belarus’a bir ziyaret gerçekleştirdiğim için mutluyum” diyen Erdoğan, görüşmelerin verimli geçtiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığını kaydederek, “2013-2014-2015’te gerileme söz konusu. 520 milyon dolardan 400 milyon dolara kadar iniş. Şu anda mutabık kaldığımız bir rakam var. Hedefimiz 1 milyar dolara ulaşmak ve Belarus’la Türkiye nüfusu itibariyle, iki ülkenin nüfusu yaklaşık 90 milyonu buluyor. 90 milyon bu nüfusta 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma imkanımız mevcut” dedi.
Minsk Camii’nin yapımına verdiği destekten dolayı Lukaşenko’ya teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa’da İslam karşıtlığının farklı din ve kültürlere karşı ayrımcılığın, ibadethanelere yönelik saldırıların tırmandığı bir dönemde Minsk Camii’nin anlamı çok büyüktür. Cumhurbaşkanı Lukaşenko hoşgörüsünün farklı kimlikleri kucaklayan tutumunun tüm dünyaya örnek olmasını ümit ediyorum. Özellikle bize her fırsatta demokrasi, hoşgörü ve insan hakları dersi vermeye kalkan ancak attıkları adımlarla Müslümanların haklarını kısıtlayanların bundan gerekli dersleri çıkarmaları da ayrıca diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı”
15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erdoğan, “Ülkemiz 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. Ancak o gece Türk milleti tarihe geçecek bir mücadele ile ülkesine, demokrasisine ve meşru yönetimine sahip çıktı. O darbe girişimin ardından bizi ilk arayan, bizimle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan ülkelerden biri Belarus’tur. Belarus’un sadece iyi günde değil kötü günümüzde de yanımızda olduğunu hissetmek bizler için çok çok değerlidir” açıklamasını yaptı.
“FETÖ dahil terör örgütlerinin tümüyle mücadele konusunda hassasiyetlerinden Belarus’a müteşekkir olduğumuzu da belirtmek istiyorum” diyen Erdoğan, Belarus’taki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Lukaşenko’ya Türkiye ile Rusya arasında işbirliğinin gelişmesi için ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkürlerini sunan Erdoğan, ziyaretin ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diledi. 

Derya Yetim


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