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Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kim?

Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören kimdir? İşte Erdoğan Demirören hakkında her şey..

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kim?

08 Haziran 2018 12:23

Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelen Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür.

Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibiydi. Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babası. Demirören'in çocuklarından Yıldırım Demirören halen TFF Başkanlığı görevini sürdürüyor. Erdoğan Demirören'in başında olduğu Demirören Holding, son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk'ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmişti. 

Bir dönem Beşiktaş'ta da profesyonel oynayan Erdoğan Demirören babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı neticesinde babasının kurucusu olduğu Sirkeci'de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyette bulunan şirketin başına geçti. O zamandan bugüne kadar çalışmaları genişleyerek devam etti. Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1971'de devren satın aldı. Yaptığı yatırımlarla gaz sektörünü, Türkiye'nin en büyük sektörü haline getirdi.  

Erdoğan Demirören'in hayatın kaybetmesiyle ilgili hastaneden açıklama

 Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan hastanenin tıbbı direktörü Özgür Şamilgil; "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11:53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi. 

79 Yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Demirören'in vefatının ardından hastane yönetimi açıklama yaptı. Hastane adına açıklama yapan tıbbı direktör Özgür Şamilgil, "Acı bir haberi vermek için karşınızdayım. Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11: 53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle bir süredir takip altındaydı. Ailesinin yakın ilgisi ve alakası hastanenin tüm personelinin çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Allah kalanlara sabırlar versin. 31 Mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımını alınmıştı. Solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbı destek ve tedavisi sürüyordu"dedi. Şamilgil'in ardından konuşan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'da Demirören Ailesi olarak acılarının büyük olduğun söyleyerek, " Cenaze namazı Fatih Camii'nde Pazar günü öğlen namazına müteakip olacak" dedi.  

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor.

Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.

 

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