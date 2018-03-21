Diğer
Kategoriler

Erdoğan Demirören kimdir? Doğan Medya'yı alan Demirören bünyesindeki şirketler

Demirören, Doğan Medya Grubu'nu satın aldı. Demirören Medya'nın sahibi Erdoğan Demirören'dir. Erdoğan Demirören bu haberlerden sonra en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Erdoğan Demirören kimdir? Demirören Medya bünyesindeki şirketler hangileridir? İşte detaylar...

Erdoğan Demirören kimdir? Doğan Medyayı alan Demirören bünyesindeki şirketler

21 Mart 2018 18:09

Hürriyet, Posta, Fanatik ve Kanal D'yi satın alan Erdoğan DemirÖren kimdir? Doğan Medya'yı satın almasıyla ülke gündemine oturan Erdoğan Demirören bir çok kişi tarafından merak edilip sıkça arandı. Peki Erdoğan Demirören kimdir? Demirören holding bünyesinde olan şirketler hangileridir?

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor.

Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.

MEDYADA BÜYÜK SATIŞ

Bünyesinde Kanal D, CNN Türk kanallarıyla Hürriyet, Fanatik gibi gazeteleri barındıran Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Doğan Medya Grubu`nun, Demirören Holding`e satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bünyesinde Kanal D, CNN Türk, TV2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News gibi kuruluşları barındıran Doğan Medya 1 milyar 200 milyon dolara Demirören Holding`e satıldı.

Demirören Holding, 2011 yılının Mayıs ayında Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Medya Grubu`nda satın almıştı.

İŞTE DEMİRÖREN BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER:

Enerji

Milangaz
Oto Milangaz
Moil

Sanayi
Demirören Ağır Metal
Parsat Piston
MS Motor Servis
D-Mermer

Turizm
Kemer Country
Kemer Country Club
Kemer Country Hotel
Konut Projesi Yatırımları
Lidya Flats
Seyhan Park Evleri

AVM İşletmeciliği
Demirören İstiklal

Liman İşletmeciliği
Zeyport
Dolfen İskelesi

İnşaat
Lidya Yapı

Medya
Milliyet Gazetesi
Vatan Gazetesi
Milliyet.com.tr
Gazetevatan.com
Milliyet İnternet TV
Skorer.com
Uzmanpara
PembeNar

E-Ticaret
Milliyetemlak.com

Eğitim
Ata Eğitim Kurumları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç