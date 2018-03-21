Erdoğan Demirören kimdir? Doğan Medya'yı alan Demirören bünyesindeki şirketler

Hürriyet, Posta, Fanatik ve Kanal D'yi satın alan Erdoğan DemirÖren kimdir? Doğan Medya'yı satın almasıyla ülke gündemine oturan Erdoğan Demirören bir çok kişi tarafından merak edilip sıkça arandı. Peki Erdoğan Demirören kimdir? Demirören holding bünyesinde olan şirketler hangileridir?

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor.

Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.

MEDYADA BÜYÜK SATIŞ

Bünyesinde Kanal D, CNN Türk kanallarıyla Hürriyet, Fanatik gibi gazeteleri barındıran Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Doğan Medya Grubu`nun, Demirören Holding`e satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bünyesinde Kanal D, CNN Türk, TV2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News gibi kuruluşları barındıran Doğan Medya 1 milyar 200 milyon dolara Demirören Holding`e satıldı.

Demirören Holding, 2011 yılının Mayıs ayında Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Medya Grubu`nda satın almıştı.

İŞTE DEMİRÖREN BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER:

Enerji

Milangaz

Oto Milangaz

Moil

Sanayi

Demirören Ağır Metal

Parsat Piston

MS Motor Servis

D-Mermer

Turizm

Kemer Country

Kemer Country Club

Kemer Country Hotel

Konut Projesi Yatırımları

Lidya Flats

Seyhan Park Evleri

AVM İşletmeciliği

Demirören İstiklal

Liman İşletmeciliği

Zeyport

Dolfen İskelesi

İnşaat

Lidya Yapı

Medya

Milliyet Gazetesi

Vatan Gazetesi

Milliyet.com.tr

Gazetevatan.com

Milliyet İnternet TV

Skorer.com

Uzmanpara

PembeNar

E-Ticaret

Milliyetemlak.com

Eğitim

Ata Eğitim Kurumları