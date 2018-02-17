Erdoğan: 'Elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti. Erdoğan gençlerin askere gitmek için çağrı yapmaları üzerine, "İnşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin'e çağrıyı yaptığı zaman önce ben gideceğim, sonra da siz geleceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. Kongrenin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin askere alınmak için yaptığı çağrıya cevap verdi. Genelkurmay Başkanının çağrı yapması üzerine ilk kendisinin gideceğini söyleyen Erdoğan, "Gençler, inşallah genelkurmay başkanımız Afrin'e çağrıyı yaptığı zaman önce ben gideceğim siz de beraber geleceksiniz. En baştan beri ne söyledik? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bize her şey sizi hatırlatıyor. Bizler hep sabrettik, sabrettik. Dedik ki, 'sınırlarınızda haddinizi bilin. Bizi Hatay'da, Kilis'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Mardin'de rahatsız ediyorsunuz, haddinizi bilin. Zaten içeridekiler 40 yıldır rahat durmadı. İçerideki teröristlerden 40 yıldır benim milletim çok çekti. Ama bu sabrın bir sonu vardır. Bıçak kemiğe dayandı. İçeridekiler de ne yaptılar? Onlar da Suriye'deki o teröristlerle birleştiler. Bir de utanmadan, sıkılamadan bizim Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Onlar aslında bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi falan değil. Onlar sadece terörist ve bizim mücadelemizde Suriye'deki o toprakların bölünmemesidir. Hamdolsun teröristlere karşı bu sabah itibariyle sayı bin 600'e ulaştı. Bunlar etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsur Özgür Suriye Ordusu'ndan olmak üzere de şehidimiz var. Fakat elhamdülillah, her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın, sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ, taş, tepe gidiyor" diye konuştu.

"Bu insanlar bizim sınırlarımızdan çıkarsa nereye gidecek?"

Suriye topraklarında Türkiye'nin gözünün olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibariyle Mehmedimiz 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyette. Cerablus'da, El-Bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa; inşallah Afrin'de de ulaşılacak. İnşallah İdlib'de de ulaşılacak. İnşallah Membiç'de de ulaşılacak. Bütün hesap bu topraklarda yaşayan kardeşlerimiz. Biz bu kardeşlerimizin topraklarına yerleşmelerini istiyoruz. Zira 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz şu anda nerede yaşıyor? Türkiye'de yaşıyorlar. İstiyoruz bu kardeşlerimiz tekrar topraklarına dönsünler. Yoksa bizim Türkiye olarak, kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. Her ne kadar 18 milyon metrekarelik dünyada topraklara sahipken, bugün 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de, biz buna hamd ediyoruz, sabrediyoruz. Şu anda da asla Suriye'nin topraklarında Türkiye'nin gözü yoktur. Ama 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz istiyoruz ki evlerine dönebilsin. Onlara orada imkanlar hazırlayalım. Bizdeki çadırlarda değil, kendi topraklarında onlara evler yapalım. Onun için de dünyadaki liderlere sesleniyorum; diyorum ki gelin destek verin. Orada onların konutlarını yapalım. Bu insanlar bizim sınırlarımızdan çıkarsa nereye gidecek? Size gelecekler. Gelin evlerinde yaşamalarına imkan verelim. Öyle ya da böyle bu iş inşallah en yakın zamanda bitecek. Ama bunun süresi nedir, ne zamandır? Böyle bir takvim vermek benim kudretimde değil. Biz, şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz yola Afyonkarahisar'dan çıktık"

Afyonkarahisar'ın son 16 yılda iyi bir ilerleme kaydettiğini belirten Erdoğan, "Bugün 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Evet, 2002 Kasım seçimlerini hatırlayın. Siz bizimle beraber oldunuz. Biz yola nereden çıktık? Afyonkarahisar'dan çıktık. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Ama unutmayın biz de hiçbir zaman sizleri yalnız bırakmadık. Aynen Aşık Veysel gibi 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' dedik. Çok çalışacağız. Hatırlayın 16 yıl önce nasıl bir Afyonkarahisar vardı? Bugün nasıl bir Afyonkarahisar var? Bizden öncekiler neden bu yatırımları yapamadılar? Bu iş gönül ve aşk işi. Aşk ile yürüyen yorulmaz bunu böyle biliniz. Biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz dertli, dertli olduğumuz için daha çok koşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"FETÖ sen adamlarını al, Pensilvanya'da yaşa"

Terörist başı Gülen'in korkak olduğunu ve Türkiye'ye gelemediğini anlatan Erdoğan, vatandaşların idam çağrısına da cevap verdi. Suçu olanların adalet önünde hesap verdiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet tanımıyoruz. Neymiş? Paralel devlet. FETÖ, FETÖ, senin devletin neresi? Pensilvanya mı? Sen adamlarını al, Pensilvanya'da yaşa. Kardeşlerim; bunlar bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bazıları bizlere gelip acınası haller yapıyorlar. İşte, 'benim oğlumun suçu yok', 'benim kardeşimin suçu yok', şu yok bu yok. Ya yoksa suçu, Türkiye yargı devleti. Hukuk içerisinde inceleniyor, bakılıyor. Yoksa zaten çıkar. Ama varsa kusura bakma, acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Bunlar bu millete zulüm ettiler. Bu ümmete zulüm ettiler, parçaladılar, böldüler. Ondan sonra da kaçıp gittiler. Hadi gel o zaman gel. Gelemiyorsun niye? Korkaksın korkak, suçlusun suçlu. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Bunu Afyonkarahisar iyi bilir. Afyonkarahisar zafer anıtını dikmiştir" dedi.

"AK Parti’nin kaderi, milletin kaderiyle bütünleşmiştir"

"AK Parti kaderi milletimizin kaderiyle bütünleşmiş, iç içe geçmiş bir partidir. Bizim her başarımız milletimizin başarısıdır. Her başarısızlığının da milletimize bir bedeli vardır" diyen Erdoğan, "Bu anlayışıyla çalışmamızı yürütmemiz gerekiyor. Bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Türkiye sınırları içerisinde, sınır boylarında verdiği tarihi mücadelede biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Bu mücadelenin kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütülmesi en başta bizlerin görevini layıkıyla yapmasından geçiyor. Tüm AK Parti kadroları milletimizin desteğini almak için gecesini gündüzüne katması gerekiyor. En küçük başarısızlığın nelere mal olduğunu 7 Haziran’da gördük. Daha hassas olacağız. Bizim başarısızlığımız milletin başarısızlığı gibi görüp akbaba gibi çullananlara inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu millet, bunu 15 Temmuz’da gösterdi. 15 Temmuz’da benim milletim genci yaşlısı F16’lardan kaçtı mı, tanklardan kaçtı mı, hayır. Tam aksine bağrını, göğsünü açtı. Onlar imanlarının gereğini yerine getiriyorlardı. Sınır boylarında ölürsek şehit, dönersek gaziyiz bizi beklemesinler, istikbalimiz ve istiklalimiz için çarpışan kahramanlara çok şey borçluyuz. Hepsine de selamlarımızı gönderiyoruz. Şu dört ilkeye sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Rabiamız, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet" dedi.