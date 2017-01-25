Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Astana görüşmelerine ilişkin, “Rusya Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin heyetleri, Dışişleri Bakanlarının önce Moskova’da 20 Aralık 2016 tarihinde yaptıkları ortak açıklamaya ve 2336 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti ile silahlı muhalif gruplar arasında görüşmelerin 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Astana’da başlamasını desteklediklerini, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi’nin yukarıda bahse konu görüşmelere katılımını ve bu görüşmeleri kolay kılmaları noktasında atacakları adımları konuştular ve bu adımlar atıldı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye ihtilafına askeri bir çözüm olmayacağına ve ihtilafın 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının tamamının uygulanması temelindeki bir siyasi süreçle çözülebileceğine dair inançlarını katılanlar belirttiler. Somut adımlar artmak ve taraflar üzerindeki nüfuzlarını kullanmak suretiyle 29 Aralık 2016’’da imzalanan düzenlemeleri müteakip tesis edilen ve 2336 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile desteklenen ateşkes rejimini güçlendirmeye, ihlallerin asgariye indirilmesine katkıda bulunmaya, şiddeti azaltmaya, güven arttırmaya, 2165 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak insani erişimin hızlı ve sorunsuz şekilde önünün açılmasını ve Suriye’de sivillerin korunması, serbest dolaşımı sağlamaya çalışacaklarına karar verdiler. Ateşkesin izlenmesi ve ateşkese tam riayetin temin edilmesi, tahriklerin önlenmesi, ateşkesin tüm modeliterinin belirlenmesi amacıyla üçlü mekanizma tesis etmeyi kararlaştırdıklarını ifade etiler. Müzakere sürecinin 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak yeniden başlatılması için çabaların arttırılmasına acil ihtiyaç bulunduğuna olan inançlarını ortaya koydular. Astana’da yapılan uluslararası toplantının, hükümet ile muhalefet arasında 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca doğrudan diyalog için platform teşkil ettiğini vurguladılar. Hükümet ile muhalefet arasında BM gözetiminde 8 Şubat 2017 tarihi itibariyle Cenevre’de başlatılması müteakip turuna silahlı muhalif grupların katılma arzusunu desteklediklerini de ortaya koydular. Uluslararası toplumun tüm mensuplarına 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında mutabık kalınan tüm adımların derhal atılmasını teminen siyasi süreci destekleme çağrısında bulunduklarını, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması yolundaki küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla Suriyelilerin öncülüğünde, Suriyelilerin sahipliğinde ve BM’nin kolaylaştırıcı adımlarıyla siyasi sürecin belirli huşularına ilişkin olarak Astana platformunda aktif işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını, Suriye konusundaki uluslararası toplantıya Astana’da ev sahipliği yaptıkları için Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e, genel olarak Kazak tarafına şükranlarını ifade ettiler. Bende şükranlarımı ifade ediyorum. Bu sayede bölgemizdeki sorunların süratle aşılması da şüphesiz ki en büyük temennimizdir.”

