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Erdoğan, eniştesinin annesini son yolculuğuna uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimini ondan öğrendim" dediği eniştesi Ziya İlgen’in annesinin cenaze namazına katıldı. Cenazeye, Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Erdoğan, eniştesinin annesini son yolculuğuna uğurladı

16 Eylül 2016 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Balıkesir’in Erdek ilçesine geldi. Erdek Mayın Filo Komutanlığı’na inen Erdoğan, daha sonra kara yoluyla, eniştesi Ziya İlgen’in Halitpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Annesi Zümriye İlgen’i (89) kaybeden eniştesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra taziye evinden camiye kadar yürüyerek gitti. Vatandaşlar, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Çarşı Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Zümriye İlgen, ilçe mezarlığına defnedildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlgen'in kayınvalidesi olan Zümriye İlgen, 6 çocuk annesiydi. Zümriye İlgen'in vefatından duyduğu üzüntüye dile getiren Erdoğan, "Kendisine annem öldükten sonra annem derdim. Kendisini çok severdim. Allah makamını ali eylesin" dedi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Bahadır Demirçeviren - Burak Türker - İbrahim Aldemir


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