Erdoğan: Esad bunun bedelini öder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi. Böylece iki lider harekât başladığından beri altıncı defa görüşmüş oldu.

SONUÇLARI AĞIR OLUR

Erdoğan-Putin görüşmesinde, dün ajanslara düşen “Esad PKK/YPG ile anlaştı. Esad’ın askerleri YPG’yi korumak için Afrin’e gidiyor” haberi de gündeme geldi. Sözkonusu iddiayı teyit etmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, Putin’e Esad’ın böyle bir adım atmamasını söyledi. Erdoğan, Esad’ın uluslararası alandaki “hamisi” rolünde olan Putin’e, Suriye liderinin bunun bedelini mutlaka ödeyeceğini belirterek “Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur” uyarısında bulundu.

RUHANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’den sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İran'da yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini iletti.

Türkiye Gazetesi