Diğer
Kategoriler

Erdoğan: 'F16 olduk, SİHA olduk, bunların tepelerine indik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak "Cudi’de F16 olduk, Gabar’da F16 olduk, Tendürek’te F16 olduk, yeri geldi SİHA olduk, bunların tepelerine indik" dedi.

Erdoğan: F16 olduk, SİHA olduk, bunların tepelerine indik

29 Nisan 2018 12:13

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı salonu önünde toplanan kalabalığa hitap etti.
Türkiye’nin bir kırılma noktasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bir dönüm noktasına geldiğini kaydetti. 

Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Erdoğan, “Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Kandil’de mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu anda Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 500’e doğru ilerliyor. Kuzey Irak’ta 300 aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz aldığı ilhamla kararlı yürüyor” diye konuştu. 

Terör örgütlerinin Türkiye’yi bölmeye çalıştığını belirten Erdoğan, “Bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz. Böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Ne yaptık Cudi’de F16 olduk, Gabar’da F16 olduk, Tendürek’te F16 olduk, yeri geldi SİHA olduk, bunların tepelerine indik. Buradaki kararlılığımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, konuşmasında 24 Haziran seçimlerinde gençlerden destek istedi.  

Serdal Altıntepe
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç