Diğer
Kategoriler

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü!

23 Ocak 2018 20:36

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş teatisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı. Fransız mevkidaşı Macron’la Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti. İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç