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Erdoğan: 'G5 gelişimini destekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak terörle mücadele komisyonu oluşturmak için G5 gelişimini destekliyoruz" dedi.

Erdoğan: G5 gelişimini destekliyoruz

26 Aralık 2017 20:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Heyetimiz içerisinde geniş iş adamları grubu var. Çad'la aramızdaki ticaret hacmimiz 41-42 milyon dolar civarında. 95 milyon nüfusu olan Türkiye ve Çad bu rakamı asla kabul etmemeli. TİKA'mızın burada 2015 yılından beri ofisi var. 50 kadar projesi hayata geçirmiş vaziyette. İmzalarla birlikte TİKA, Emcemine'nin merkezi yerinde Türk Kültür Kompleksi inşasına başlayacaktır. 230 bin metrekarelik alanda inşa edilecek proje Emcemine'ye farklı bir hava getirecektir” dedi.

"Çad'da bulunan FETÖ bağlantılı okulların tamamı Maarif okullarına devredildi"

“Cumhurbaşkanı İdris Debi'ye FETÖ'yü, terör örgütü ilan etmesinden dolayı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” diyen Erdoğan, "Ülkem geçen sene hain darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Çad hükümeti bu süreçte her zaman yanımızda yer aldı. Darbe teşebbüsüne destek veren ve bizzat içinde olan uzantılarıyla mücadelemizde destek verdi. Çad'da bulunan FETÖ bağlantılı okulların tamamı Maarif okullarına devredildi. Maarif vakfımız, Çad Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim alanında güzel örneklerini verecektir" diye konuştu.

"Ortak terörle mücadele komisyonu oluşturmak için G5 gelişimini destekliyoruz"

Ortak terörle mücadele komisyonu oluşturmak için G5 gelişimini desteklediklerini belirten Erdoğan, “Güvenlik konseyinin kararı doğrultusunda bölgesel askeri güç konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. G5 ortak gücünün sahilde terörizm ve organize suçlarla mücadele sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"İslam ülkeleri arasındaki dayanışmaya önem veriyoruz."

Heyetler arasında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:
“Çad ile iş birliğini geliştirme imkanlarını ele aldık. Zatı devletleriyle bu konuda mutabık kaldığımızı düşünüyorum. Çad ile ilişkilerimiz sadece ikili değil uluslararası platformda devam ediyor. Özellik İslam ülkeleri arasındaki dayanışmaya önem veriyoruz. 13 Aralık'ta İstanbul İslam Birliği Teşkilatı Zirvesine Çad'ın katılması bizi onurlandırdı. Zirve sonunda alınan kararlar İslam dünyasının işbirliği noktasındaki karalığın ifadesidir. Birlemiş Milletler Genel Kurul'u aldığı kararla Amerika'nın Kudüs kararının ne kadar hukuk dışı ve illegal olduğunu ortaya koymuştur. İşgali meşrulaştırmaya yönelik teşebbüsle, baskı şantajlara rağmen akil kalmıştır. Bölgemizde barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması yegane yoludur." 

 

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