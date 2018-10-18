Erdoğan Gagavuzya Başkanı Vlah'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki temaslarını tamamlayarak Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat'a geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Vlah ile ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve İrina Vlah, heyetlerarası görüşmenin ardından basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Dodon ve Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi'nin açılışına katılacak. Kent meydanında Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti halkına hitap edecek olan Erdoğan, Vlah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine de katılacak.