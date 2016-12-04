50. yılını kutlayan Kayseri Sanayi Odası’nın Sanayiciler Gecesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu güne kadar reel sektörün taleplerine kulak verdik kıymet verdik. Politikalarımızı belirlerken bu ülke için çalışan siz kardeşlerimizin fikirleri bize hep yol gösterdi. Şimdi de aynı şekilde hareket ediyoruz. 14 yıldır sizlerin hislerine tercüman olmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz sonrasında ekonomide sahnelenmeye çalışılan oyunun farkındasınız. 1 dolar ile satın alınanların, gerçekleştiremediği darbeyi faiz ve borsa hareketleri üzerinden başarmaya çalışıyorlar.

Öğrendim ki Kayseri’de döviz ile kiralıyorlar. Bir tanesini sordum döviz ile kiraladığını söylediler. Az önce aradım uçakta yakaladım. Süleyman Çetinsaya dedi ki, mesajı aldım, emrinizdir hemen TL’ye çeviriyorum’ dedi. O alışveriş merkezinde olan bütün esnaf kardeşlerim hemen bu işi TL’ye çevirsinler. Vali’ye veya Belediye Başkanına bildirilsin, takipçisiyiz.

Diğer alışveriş merkezlerinin sahiplerine de sesleniyorum. Eğer vatanseversek gelin şu dövizleri TL’ye çevirelim. Bu söylediğim bütün döviz ile olan kiralama sistemleri içindir. İhaleleri TL olarak yapma planlaması kararı aldı hükümetimiz.

Bir tuzak kuruldu bu tuzağı bozmamız lazım. Geri çevirmemiz lazım. Onun için tüm sanayici iş adamları kardeşlerim, 2-3 yıl bu iş tam yerine oturana kadar kararlılığınızı gösterin" dedi.

"MİLLETİMİZ ÜLKESİNE SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK DURUŞ SERGİLİYOR"

"Asker elbisesi giymiş piyonları ile amaçlarına ulaşamayınca ellerinde para destesi olan diğer piyonlarını öne sürdüler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlar ne matematik ne ekonomi biliyorlar, ne de siyaset biliyorlar. Matematik bilseler Türkiye’nin ekonomisini 14 yılda 3 kat büyüttüğünü görürler. Siyaset bilseler 15 Temmuz gibi pek çok ülkeyi yere serecek darbe girişiminden sonra Yavuz Sultan Selim ve Avrasya tüneli gibi projeleri durduramadılar. Avrasya Tünelini açacağız, otomobillerin geçişini sağlayacağız. 2018’inin başında dünyanın bir numaralı havalimanının açılışını yapacağız. Türkiye bunları şu anki koşularda yapıyor. Yapacağız, bir dertliyiz, biz aşığız, biz inançlıyız. Başaracağız.

Biz faizde 4,6’ya kadar düşürmüştük. Gezi olaylarını patlattılar 10’lu rakamlara çıktı. Bütün dünyanın gözü güçlü bir Türkiye’nin olmamasındadır. Bu malum takım FETÖ’cüler tarihten anlasalar yoksulluklar içinde Çanakkale’de 7 düveli denize dökmüş bu milletin diz çökmeyeceğini idrak ederler. Bu milleti tanısalar 2200 yıllık devlet geleneği olan Türklerin her türlü ihanete daima hazırlıklı olduğunu fark ederlerdi. Anlamadıkları, tanımadıkları için hüsrana uğramaktan kurtulamıyorlar. Neticeyi de bir türlü kabullenemiyorlar. Bir milleti ayakta tutan ne madeni ne de yer altı kaynaklarıdır. Bir milletin asıl gücü insandır. İnsanın temelini oluşturduğu bu başarı hikayesini insanımızla başaracağız.

Tüm milletimiz ülkesine sahip çıkma konusunda dünyaya örnek gösterilecek duruş sergiliyor. Türk lirası çağrımıza destek veren insanlarımızı gördükçe ülkenin parlak geleceğine olan inancımız daha da artıyor. Ülkemizin tarihten itibaren yaşadığı en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe girişimini insanımızın seçilmiş hükümetine sahip çıkması ile boşa çıkardık. FETÖ’cü teröristler bu ülkeyi teslim alamadıysa ellerinde bayrak, yüreklerinde iman ve dillerinde tekbir ile yürüyen ak sakallı dedelerimiz ve ak sakallı ninelerimiz sayesindedir.

FETÖ’nün 40 yıl boyunca toplumumuza nasıl böyle sirayet edebildiğini çok iyi anlamamız lazım. Ötekileştirme politikalarıdır, biz bu anlayışı kökten değiştirmek için böyle adımlar attık. Artık terör örgütlerine karşı acımasız, vatandaşına karşı merhametli bir devletiz. Bu örgütle mücadelenin kolay ve kısa vadeli olmadığını hepimiz çok iyi idrak etmeliyiz. Su uyur FETÖ’cüler uyumaz. Karşımızda her türlü yalanı ibadet sayan akidesi bozuk bir yapı olduğunu unutmamalıyız. Örgütün sosyal medya ve deşifre olmamış militanlarına karşı tüm vatandaşlarımızın uyanık olmasını istiyorum. İnsanlarımızın kafasını bulandırmaya çalışıyor. Bu yapıyı, 17-25 Aralık’tan sonra tüm ikazlara rağmen örgütün arkasında duranları tasfiye etmek bizim boynumuzun borcudur. Topluma ve devlete sirayet eden bu ruhu tamamen temizleyene kadar mücadele edeceğiz."

GÜL: “İNŞALLAH BUNLARIN HEPSİ AŞILACAKTIR"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Türkiye’nin ekonomik yapısının sağlam olduğunu belirterek, “Bu günlerde tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Karamsarlığa düşmeyin. Nasıl sıkıntılardan çıkıldı ve yeni bir dönem yaşandıysa, bu stresli ve sıkıntılı durumlar da atlatılır. Türkiye’nin temel ekonomik yapısı çok şükür sağlam. Bugün karşılaşılan şeyler üstünden gelinebilecek problemler. Reformlar vaktiyle yapılmamış olsaydı o zaman büyük sıkıntılar olabilirdi” dedi. Gül, “İnşallah bunların hepsi aşılacaktır. Siz zenginleşeceksiniz ki Türkiye zenginleşsin. Hepimizin hedefi ekonomik büyümeyi sağlamaktır. İnşallah hep beraber çalışarak bunları gerçekleştireceğiz” ifadesinde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmasında, “Kayseri sadece bir ticaret şehri olmaktan çıktı. Her alanda Türkiye’nin marka şehri haline geldi. Kayseri’de birlik ve beraberlik var. Kayseri’de rahmet var. İstikrarımızı hedef alan bir çok darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Darbeci hainler, karşısında milletimizin cesaretini buldu” dedi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Kayserili sanayiciler olarak 2023 yılı hedefine ulaşmak için lojistik destek, Kayseri-Mersin arasındaki taşımacılık ücretlerinin iyileştirilmesi gerekiyor. Devletimizin yapmış olduğu bazı alacakların yeniden yapılandırılması sanayicilerimiz açısından olumlu olmuştur.

15 Temmuz darbe girişiminde hain emellerini yerine getiremeyenler DAEŞ, PKK, FETÖ gibi örgütleri kullanarak ülkemize saldırmaktadırlar. Şimdi de ekonomi üzerinden oyun oynamaktadırlar. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Kayserili sanayiciler olarak size sizin sözünüz ile söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi adına Mustafa Çelik, BRN Yatak Baza Yönetim Kurulu Başkanı Berna İlter’e, Dener Makina adına Mustafa Dener, Turkuaz Seramik adına Rabia Aslaner Özkaya’ya plaketlerini verdi.